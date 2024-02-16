تعزيز لحزب معسكر الدولة بـ 4 مقاعد وانخفاض بقوة الائتلاف: نتائج استطلاع "معاريف"

حزب معسكر الدولة يعزز قوته بـ 4 مقاعد، بينما يحصل الليكود على مقعد واحد، وذلك وفقًا لاستطلاع "معاريف" الذي أُجريته شركة "Lazar Researches" بقيادة الدكتور مناحيم لازار، بالتعاون مع Panel4All.

ويبرز رقم آخر ملفت للنظر من الاستطلاع، حيث أشار إلى أن الحزب الصهيوني الديني القومي بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريش لم يتجاوز نسبة الحسم في النتائج.

وبعد التقلبات، ينخفض عدد مقاعد الائتلاف الحالي إلى 44 مقعدًا فقط، مقابل 48 في الاستطلاع السابق، في حين ترتفع مقاعد المعارضة إلى 66 مقعدًا. ولأول مرة في تاريخه، يتم القضاء على حزب العمل بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصهيونية الدينية تحصل على 2.9% فقط، ولا يحصل حزب التجمع على أي مقعد أيضًا.

على الرغم من تقوية معسكر الدولة، إلا أنه لا يوجد أي تغيير تقريبًا في مسألة مدى ملاءمته لرئاسة الوزراء. حيث يرى 47% من الشعب أن بيني غانتس مناسب لتولي هذا المنصب، مقارنة بـ 32% الذين يؤيدون نتنياهو، بينما لا يمتلك 21% من الأشخاص رأيًا محددًا بهذا الصدد.

في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من 14 إلى 15 فبراير، شارك فيه 515 شخصًا، وهم يمثلون عينة من السكان البالغين في إسرائيل، والذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر، سواء من اليهود أو العرب. ويُعتبر الحد الأقصى لخطأ العينة في هذا الاستطلاع هو 4.3%.