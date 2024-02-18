رئيس الحكومة الإسرائيلية يقرر: دخول محدود جدا للمواطنين العرب للحرم القدسي في رمضان

قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحد من دخول المواطنين العرب إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان المبارك. وفي نهاية النقاش الضيق والحساس، تم اتخاذ القرار مساء اليوم (الأحد) بالحد من دخول المواطنين العرب إلى الحرم القدسي. وقال نتنياهو إن هناك منطقا في التقييد، وطلب عرض معايير الجيل والحصص، وبالتالي قبول توصية بن جفير على المستوى المبدئي.

الجيل وعدد الذين سيدخلون الى الحرم القدسي سيحدد لاحقا، ووفقا للتقديرات سيدخل من هم بجيل 60 فما فوق أو الأطفال حتى جيل 10 سنوات، وبخصوص دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية سيتخذ القرار لاحقا، بن غفير يرفض دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية ومستعد لدخول عدد قليل من المصلين من المواطنين العرب.

وقال مسؤول إسرائيلي شارك في النقاش حول القيود على دخول المواطنين العرب الى الحرم القدسي في رمضان وفقا لواينت إن "رمضان يمكن أن يقود الى انفجار الأوضاع، الأمور التي يريدها بن غفير أمور متطرفة جدا يمكن أن تشعل الضفة الغربية".وذكر أن القرار يتناسب مع طلبات وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بتقييد الدخول الى الحرم القدسي للمواطنين الإسرائيلين. وفي القرار الأصلي طلب بن غفير تقييد الدخول الى من هم بجيل 70 عاما فما فوق.

وطالب وزير الأمن القومي وفقا أيضا بالنقاش بالسماح للشرطة بمداهمة الحرم القدسي بقوات كبيرة في حال رفع علم حماس أو العلم الفلسطيني ، لكن لم يتم قبول القرار.