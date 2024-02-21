الكنيست يعارض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية بـ "أغلبية غير مسبوقة"

صوت أعضاء الكنيست اليوم الأربعاء لصالح إجراء يقضي برفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، بأغلبية 99 صوتا وعارضه تسعة (من أصل 120).

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اقترح البيان التصريحي المتعلق بـ "الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية" في خطوة استباقية واضحة ضد أي محاولة دولية لفرض دولة فلسطينية على إسرائيل.

وجاء في النص الكامل الذي أقره التصويت البرلماني أن "إسرائيل ترفض جملة وتفصيلا الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. وبحال تم التوصل إلى أي تسوية، فذلك لن يكون إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".

وخلص البيان إلى أن "إسرائيل ستواصل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. إن مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة السابع من تشرين الأول/أكتوبر سيعطي مكافأة ضخمة للإرهاب لا مثيل لها وسيمنع أي تسوية مستقبلية للسلام".

وقال نتنياهو بعد التصويت: "أهنئ أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة الذين صوتوا لصالح اقتراحي ضد إقامة دولة فلسطينية. لقد حققنا أغلبية كبيرة وغير مسبوقة بـ 99 عضو كنيست".

"لا أتذكر مثل هذه الأغلبية الساحقة على أي اقتراح. الكنيست اتحد اليوم بأغلبية كبيرة ضد محاولة إملاء إقامة دولة فلسطينية علينا. وتابع: "هذا الإملاء سيضر بالسلام ويرسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي المجتمع. وأضاف أن "الاعتراف الأحادي الجانب لن يقرب السلام ولكن سيبعده".

واختتم رئيس الوزراء حديثه بأن "مواطني إسرائيل وممثليهم في الكنيست أصبحوا اليوم أكثر اتحادا من ذي قبل. لقد صوتنا بأغلبية كبيرة لصالح خطوة من شأنها تعريض إسرائيل وتحقيق السلام للخطر قبل أن نحقق انتصارا كاملا على حماس".

وانتقد رئيس المعارضة في الكنيست يائير لابيد، نتنياهو مع العلم أنه صوت لصالح الإجراء، وقال له: "عندما يقولون إن حماس تم ردعها - فأنت مسؤول. وعندما يُقتل الأطفال وتغتصب الفتيات على يد حماس - أنت تختفي".

وأضاف لابيد: "أستمع إلى خطابك وأسأل نفسي إذا كنت تعيش هنا حقًا. هل تتحدث عن التحريض؟ أين كنت عندما أرسلوا رصاصة إلى طفل بينيت وزوجته؟".

Yonatan Sindel/Flash90

وواصل لابيد هجومه على رئيس الوزراء قائلا: "في ظل حكومتك، هناك زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في جرائم القتل في المجتمع العربي، وزيادة بنسبة 65٪ في المجتمع اليهودي. بغض النظر عن مدى وقوفك هنا وكذبك، لا تزال هناك بيانات. البيانات هي أن عدد جرائم القتل والجريمة سجل انخفاضا خلال تولينا نحن الحكومة، وفي حكومتك تزداد وترتفع، لأنك عينت شخصا، وأنت تعلم أنه لا يمكن أن يكون وزيراً للأمن القومي، لأسباب سياسية. وزيرا للأمن القومي والتيك توك وأرغفة الخبز (سبق لبن غفير أن طلب تقليص كمية الخبز المقدمة للسجناء الأمنيين في إسرائيل)."