انتقادات حادة لنتنياهو: "السابع من أكتوبر هو ثمن صفقة شاليط"

عضو الكنيست زئيف إلكين، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية والإعلام وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، أدلى بتصريحات اليوم (الجمعة) خلال مقابلته مع رون كوفمان والبروفيسور أرييه إلداد على راديو 103fm. أكد إلكين خلال المقابلة على تحقيق تقدم في المفاوضات المتعلقة بالمختطفين ووصفه بأنه اتفاق.

وبالإضافة إلى ذلك، أعرب عن دعم مفاجئ للمبادرة الإسرائيلية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRA)، وهو أمر يمكن أن يشير إلى تغيير في موقفه أو في موقف الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الوكالة.

عندما سئل عن وجود مخطط عام يمكن أن يدعمه فيما يتعلق بجهود إعادة المختطفين إلى الوطن، أجاب بأنه لا يعتقد أن التفاوض مع النفس هو الخيار الذكي. أكد أن الطرف الآخر يبدأ بالتفاوض على الخطوط الحمراء التي حددتها وأن هذا ليس المكان المناسب للقيام بذلك. وأوضح أن هناك جهدًا مستمرًا لإعادة المختطفين إلى الوطن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس فقط في سيطرتهم.

وأشار إلى أن التجربة أثبتت أن عندما يبدأون في التفاوض مع أنفسهم بشأن الخطوط الحمراء، فإن حماس لا تبدأ التفاوض إلا من هناك. وأخيرًا، أكد على وحدة الجميع فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الجميع متحد في هذا الصدد بالفعل.

وفيما يتعلق بصفقة شاليط، أكد أنه كان من بين القلة الذين تجرأوا على انتقاد تلك الصفقة، حتى على الرغم من عدم إعجاب نتنياهو برأيه كثيرًا. وأوضح أنه أبلغ العائلة بأنه سيكون ضد الصفقة، ويعتبر الآن أن كان على حق في ذلك. يرى أنه لولا صفقة شاليط، لما وصلوا إلى شيفا في أكتوبر، ويتساءل إذا ما كانوا على استعداد ل cometer خطأ مماثل في المستقبل. يؤكد على وجود حد يجب عدم تجاوزه، ويعتبر أنهم يدفعون ثمنًا باهظًا عند ارتكاب أخطاء من هذا النوع. فيما يتعلق بشيفا في أكتوبر، على الرغم من مرور وقت طويل منذ ذلك الحين، فإنهم دفعوا الثمن نتيجة لصفقة شاليط، وكذلك بسبب إطلاق سراح كل من نظم ومعظم قادة حماس البارزين الذين شاركوا في مأساة شيفا في أكتوبر، بما في ذلك جلعاد شاليط.