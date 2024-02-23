توقعات بصعود غانتس وتراجع الليكود في إسرائيل: نتائج استطلاع رأي

استمرار الخلط في الحرب في الجنوب والشمال، وعدم تحقيق أي انفراج في المفاوضات حول صفقة الرهائن، شكّل خلفية لاستقرار الأجواء السياسية في إسرائيل خلال هذا الأسبوع. وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "معاريف" بالتعاون مع مركز أبحاث لازار، لم يشهد أي تغيير يُذكر بين الكتل السياسية المختلفة، سواء كانت أحزاب الائتلاف أو كتلة أحزاب المعارضة.

وفقًا لنتائج الاستطلاع، تشير هنا وهناك بعض الانحرافات الطفيفة في أداء بعض الأحزاب هذا الأسبوع، ولكن دون تغيير يُذكر بين الكتل السياسية. يظهر الاستطلاع أن كتلة الائتلاف الحالية لا تزال تمتلك 44 مقعدًا فقط، مقابل 67 مقعدًا لأحزاب المعارضة.

فيما يتعلق أيضًا بمسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء، يتكرر الوضع مشابهًا للاستطلاع السابق، حيث يعتقد 48% من المشاركين أن عضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس هو الأنسب لهذا المنصب، مقارنة بـ 32% منهم يؤيدون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ولم يكن لدى 20% من المشاركين رأي آخر في هذا الصدد.