"محاصرة الكنيست ثلاثة أسابيع": ايهود باراك يثير الجدل مجددا

أثار رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبوق ايهود باراك الجدل صباح اليوم بعد تصريحاته في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي حيث طالب بمحاصرة الكنيست على مدار ثلاثة أسابيع. وقال باراك مفصلا "فليبقى 30 ألف مواطن هناك ليلا نهارا في خيام" وتابع "حين يفهم نتنياهو أنه لا يوجد ثقة به، حيث أن ثلاثة من كل أربعة مواطنين يطالبونه بالاستقالة، هذا الأمر يلزم إجراء انتخابات منذ شهر حزيران/يونيو. سأكون سعيدا إن كان هناك 50 ألف يحاصرون الكنيست، لكن هناك 30 ألف".

وتطرق رئيس الحكومة السابق خلال المقابلة الى الوضع في البلاد و تشكيلة الحكومة والتي بحسب رأيه يجب أن تستقيل على ضوء أحداث السابع من أكتوبر وقال :"نطالب كل عضو كنيست، كل رئيس حزب، كل مواطن في البلاد، كل رئيس منظمة، كل العاملين في الهايتك، وفي حركات الشبيبة ومنظمات المعلمين لبذل كل ما في وسعهم".

وأضاف ايهود باراك متحدثا عن رئيسة الحكومة السابقة جولدا مائير حين أعلنت تحملها المسؤولية والاستقالة من منصبها بعد حرب يوم الغفران وقال :"كانت هناك انتخابات في عام 73 وغولدا فازت. رغم انتصارها، إلا أنها وقفت بعد نشر تقرير لجنة التحقيق واستقالت سوية مع ديان من الحكومة".

وعن موعد الانتخابات قال باراك "إن قرروا إجراء انتخابات حتى نهاية آذار/مارس، لا زال من الممكن إجراءها في حزيران /يونيو وهو أمر بالغ الأهمية. وأنا أناشد غانتس وآيزنكوت، اللذين يجب أن يقودا هذا الأمر ويعلنا عنه".