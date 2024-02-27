في خضم الحرب: إسرائيل تخوض معركة انتخابية للمجالس المحلية والبلديات

في ظل الحرب وبعد أكثر من تأجيل فرضته الحرب الدائرة على جبهتين طوال أشهر منذ السابع من أكتوبر، يخرج نحو 7 مليون إسرائيلي اليوم الثلاثاء للتصويت في انتخابات المجالس المحلية وتقدر ميزانية الحملة الانتخابية بنحو مليار شيكل.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الأسبوع الفائت فتح صناديق الاقتراع للجنود المتواجدين في الخدمة العسكرية والبعيدين عن مكان سكناهم بينما تم اليوم فتح أكثر من 11 ألف صندوق اقتراع في 242 مجلس وتم توجيه دعوة للمواطنين باغتنام يوم العطلة الرسمي لتحقيق حقهم في الانتخاب. يبدأ الاقتراع من الساعة السابعة صباحا وتغلق الصناديق في العاشرة ليلا.

Miriam Alster/Flash90

وسيتم توظيف أكثر من 50 ألف مسؤول في الحملة الانتخابية، أي أكثر حوالي 40% مقارنة مع الانتخابات السابقة لضمان نزاهة الانتخابات.

ومن المقرر أن تنشر النتائج على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، مع بدء عملية فزر الأصوات ويتوقع نشر النتائج النهائية بداية الأسبوع المقبل. وستجرى جولة ثانية من الانتخابات يوم الأحد 10 آذار/مارس، في المجالس التي لن يحصل فيها أي من المرشحين لرئاسة السلطة على أكثر من 40% من الأصوات، وتم تقديم هذا الموعد إدراكاً لدخول شهر رمضان.

مجالس فارغة من سكانها: دفعت الحرب على الجبهة الشمالية والجنوبية 11 سلطة محلية إلى إخلاء مواطنيها لضمان سلامتهم.

ووفق النشر في واينت فقد صرح وزير الداخلية موشيه أربيل بهذا الصدد أنه لن يتم إجراء الانتخابات في هذه المجالس وسيتم تأجيلها إلى 19 نوفمبر 2024.

لن تجرى الانتخابات بالتالي في سديروت، اشكول، شاعر هنيغف، سدوت نيغف، حوف عسقلان. أما في منطقة الشمال، فلن تجرى الانتخابات في كريات شمونة وشلومي والجليل الأعلى ومفؤوت حرمون وماروم هجليل ومعالي يوسف.

وقال زير الداخلية أربيل في كلمته الافتتاحية ليوم انتخابات السلطات المحلية 2024 بمقر يوم الانتخابات في حدائق المعارض:

"إن الانتخابات التي تجري اليوم في 242 سلطة محلية هي فرصة للسكان للتأثير على حياتهم اليومية وتشكيلها. إن إلقاء ورقة صغيرة في صندوق الاقتراع له تأثير كبير. أدعو الجميع إلى الاستفادة من يوم العطلة والذهاب للتصويت.