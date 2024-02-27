قال وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير في حديث إذاعي الثلاثاء مع أرييه جولان في "كان ريشيت بيت"، إنه ينوي فتح كتيبة حريدية في حرس الحدود ويعتزم العمل على تجنيد الشباب الأرثوذكسي المتطرف في الحرس الوطني.

بن غفير أوضح أنه يدعم مشاركة جميع الأطياف في المجتمع بما في ذلك المتدينين الحريديم في الخدمة العسكرية لا سيما عند الحديث عن طبيعة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس.

وأضاف بن غفير أن تجنيد الحريديم سيكون ناجحا إذا تم ذلك بالاتفاق مشيرا إلى أن أحد الحلول التي يمكن أن تولد مثل هذا الاتفاق هو فتح مسارات الخدمة الإلزامية في سلك الشرطة أمام اليهود المتشددين. ووفقا له، فإنه ينوي فتح كتيبة لاستقبال المجندين المتشددين دينيا في الشرطة العسكرية، على غرار كتيبة "نتساح يهودا" في الجيش، وبالإضافة إلى ذلك فإنه ينوي تجنيد الشباب الأرثوذكس المتطرفين في الحرس الوطني الذي يجري العمل على إنشائه هذه الأيام، كجزء من الخدمة الإلزامية الموازية للجيش.

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وأعرب بن غفير عن اعتقاده بأن فرصة دمج المتدينين المتشددين في الخدمة بإطار الشرطة الإلزامية أعلى بكثير من فرصة تجنيدهم في الجيش وأشار إلى أنه أجرى فعلا اجتماعات بهذا الصدد في الشرطة.

تلقى بن غفير المدفوع بأيديولوجيته اليمينية المتطرفة انتقادات لا نهاية لها، على خلفية سعيه توسيع صلاحياته على حساب المفوض العام للشرطة وكان له ما أراده فقد تم إقرار القانون ولو بشكل جزئي.