بن غفير يعمل على إقامة كتيبة لتجنيد طلاب المدارس الدينية في صفوف الشرطة والحرس الوطني

"على غرار كتيبة "نتساح يهودا" في الجيش: تجنيد الشباب الأرثوذكس المتطرفين في الحرس الوطني كجزء من الخدمة الإلزامية الموازية للجيش"

i24NEWS
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وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير وقائد الشرطة يورام صوفر يقدمان اقتراحًا جديدًا للقضاء على الجريمة في الوسط العربي
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير وقائد الشرطة يورام صوفر يقدمان اقتراحًا جديدًا للقضاء على الجريمة في الوسط العربيYonatan Sindel/Flash90

قال وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير في حديث إذاعي الثلاثاء مع أرييه جولان في "كان ريشيت بيت"، إنه ينوي فتح كتيبة حريدية في حرس الحدود ويعتزم العمل على تجنيد الشباب الأرثوذكسي المتطرف في الحرس الوطني. 

بن غفير أوضح أنه يدعم مشاركة جميع الأطياف في المجتمع بما في ذلك المتدينين الحريديم في الخدمة العسكرية لا سيما عند الحديث عن طبيعة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس.

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وأضاف بن غفير أن تجنيد الحريديم سيكون ناجحا إذا تم ذلك بالاتفاق مشيرا إلى أن أحد الحلول التي يمكن أن تولد مثل هذا الاتفاق هو فتح مسارات الخدمة الإلزامية في سلك الشرطة أمام اليهود المتشددين. ووفقا له، فإنه ينوي فتح كتيبة لاستقبال المجندين المتشددين دينيا في الشرطة العسكرية، على غرار كتيبة "نتساح يهودا" في الجيش، وبالإضافة إلى ذلك فإنه ينوي تجنيد الشباب الأرثوذكس المتطرفين في الحرس الوطني الذي يجري العمل على إنشائه هذه الأيام، كجزء من الخدمة الإلزامية الموازية للجيش.

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وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوزع أسلحة على متطوعي الحماية المدنية في بلدة إلعاد الحريدية، 16 أكتوبر، 2023.Courtesy

وأعرب بن غفير عن اعتقاده بأن فرصة دمج المتدينين المتشددين في الخدمة بإطار الشرطة الإلزامية أعلى بكثير من فرصة تجنيدهم في الجيش وأشار إلى أنه أجرى فعلا اجتماعات بهذا الصدد في الشرطة.

تلقى بن غفير المدفوع بأيديولوجيته اليمينية المتطرفة انتقادات لا نهاية لها، على خلفية سعيه توسيع صلاحياته على حساب المفوض العام للشرطة وكان له ما أراده فقد تم إقرار القانون ولو بشكل جزئي.

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