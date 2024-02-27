إسرائيل :الإقبال على التصويت للسلطات المحلية يشهد نسبة تصويت منخفضة

سجلت الانتخابات للسلطات المحلية في إسرائيل نسبة إقبال منخفضة على التصويت مقارنه مع عام 2018، ومن ناحية أخرى، ارتفع حجم الأموال التي ينفقها الإسرائيليون على بطاقات الائتمان. وأعلن وزير الأمن القومي ايتمار بن جفير بشكل مفاجئ أنه سيصل إلى مركز مراقبة الانتخابات إضافة الى مفوض الشرطة - وطلب من الشرطة تنسيق زيارات منفصلة.

ووفقا لبيان الشرطة الإسرائيلية فإنه تم توقيف 18 مشتبها وفتح 62 قضية بمخالفات انتهاك نزاهة الانتخابات والتهديدات والعنف. وذكرت الشرطة أن قوات كبيرة تنتشر في البلدات، وتواصل العمل للاستجابة على كل حدث يشتبه فيه بمخالفة نزاهة الانتخابات، أو تعطيل العملية السليمة، وانتهاك قانون الانتخابات أو انتهاك النظام العام.

وتم إغلاق مراكز الاقتراع المنتشرة في السجون الجنائية في مختلف أنحاء البلاد والبالغ عددها 61 مركزا. وتبلغ نسبة التصويت في السجون حوالي 49%، أي 4927 سجيناً مارسوا حقهم الديمقراطي. إلى جانب ذلك، قام 752 من السجانين والعاملين في السجون بالتصويت في مراكز الاقتراع الموجودة في السجون الجنائية.