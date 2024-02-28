تقرير: لجنة اختيار القضاة في إسرائيل تناقش عزل القاضي العربي في المحكمة العليا خالد كبوب

لجنة اختيار القضاة تناقش غدا عزل القاضي العربي في المحكمة العليا خالد كبوب، وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن مناقشة الموضوع لم يتم التنسيق له مسبقا، وذكرت "كان" أن هذا يأتي بعد تقارير عن استخدام صور كبوب للترويج لمكاتب محاماة أبناءه وذلك بعد حضوره فعاليات نظمتها هذه المكاتب.

ثلاثة أعضاء من الائتلاف في لجنة تعيين القضاة، الوزيران ياريف لفين واوريت سيتروك وعضو الكنيست يتسحاك كرفيزر، من المتوقع أن يطرحوا غدا أمام اللجنة قضية عزل كبوب بعد هذا النشر. ومن المتوقع أن يقترح الثلاثة على القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوجلمان، وعلى القضاة الآخرين في اللجنة – أن يكونوا هم من يبادروا الى التصويت بأنفسهم للتأكد من أن المؤسسة نظيفة من أي عيب.

بموجب القانون، لا يمكن إلا لثلاثة جهات أن تقود إلى التصويت أمام لجنة عزل القاضي: وزير القضاء الذي يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة، ورئيس المحكمة العليا - والشخص المسؤول عن لجنة الشكاوى ضد القضاة. إذا رفض القضاة تقديم طلب الإقالة بأنفسهم، فسوف يفكر أعضاء الائتلاف في طلب التصويت على الإقالة من خلال وزير القضاء؛ عندها سيواجه القضاة موقفًا صعبًا عندما يتعين عليهم أن يقرروا كيفية تصويتهم على طلب العزل. لإقالة قاض، لا تكفي أغلبية بسيطة في اللجنة، وتحتاج الى دعم سبعة من أعضاء اللجنة التسعة.