ليبرمان محذرًا من خطط رئيس الوزراء: "نتنياهو سيقيم دولة فلسطينية ويبيع أمن إسرائيل"

قال عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، في محادثة صحافية الأربعاء، في مؤتمر سوق رأس المال الذي تنظمه صحيفة كالكاليست وكيسم إن: "نتنياهو يصغي في الوقت الحالي للتوجيهات التي تراعي مصلحة إرثه السياسي وعليه فهو لا يريد أن يدخل التاريخ بوصفه مسؤولا عن أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل، وفق النشر في واينت".

وأوضح ليبرمان أنه يتوقع من نتنياهو أن يتحمل مسؤولية الفشل، قائلا: "بعد حرب لبنان الثانية، (حينها شغل أولمرت رئاسة الوزراء) تحدث عن المسؤولية، وأوضح لماذا يتوجب على رئيس الوزراء أن يتحمل المسؤولية عما يحدث في الروتين وأثناء الحرب. لذا، أولا وقبل كل شيء، أتوقع منه أن يتحمل المسؤولية كما تحدث عنها في لجنة فينوغراد وعلى منصة الكنيست وأن يترجم الأقوال إلى أفعال.

وتابع ليبرمان يقول إنه "من أجل تجنب الفشل الأخطر في تاريخ إسرائيل المتمثل في ضياع إرثه التاريخي، فإنه "سيضع رهانه" على القضية السعودية "وبالجملة سوف يبيع أمن دولة إسرائيل".

ويرى ليبرمان أن نتنياهو سيقود البلاد إلى انتخابات على صخرة "التطبيع مع السعودية" لا سيما انه يدرك تماما أن عضوي ائتلافه المركزيين سموتريتش وبن غفير لن يسمحا له بتمرير الاتفاق الذي يشمل إقامة الدولة الفلسطينية وتطوير السلاح النووي للسعودية في الكنيست وفق تعبيره.

Kobi Gideon (GPO)

بل إنه قال "ليس من قبيل الصدفة أن يقول رئيس الأمن القومي تساحي هنغبي إن الجدول الزمني للتوصل إلى اتفاق مع السعوديين هو أيار وحزيران/ مايو ويونيو. فهو عاقد العزم على حل الحكومة والذهاب إلى الانتخابات، وهو يريد أن تكون الانتخابات حول الاتفاق مع السعوديين وليس حول فشل السابع من أكتوبر. إنها طريقته للهروب من السابع من أكتوبر".