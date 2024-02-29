نتنياهو يحاول إخماد الجدل وغالانت يهدد بانتخابات: السيناريو المستقبلي المحتمل للسياسة الإسرائيلية

في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في قاعدة كيريا في تل أبيب، حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إخماد الجدل الذي أثير بسبب تصريح وزير الأمن يوآف غالانت في الائتلاف بشأن قانون التجنيد الإجباري. وأشار نتنياهو إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم أهداف لتجنيد اليهود المتشددين ومكافأة المحاربين القدامى، لكنه أكد أنه لن يتم التوصل إلى "اتفاق مطلق" في هذا الصدد. ولم يوضح نتنياهو تفاصيل حول طبيعة هذا "الاتفاق الشامل" الذي أشار إليه، بينما أشار غالانت إلى أن النقاش كان داخل الائتلاف فقط. تم بث تصريحات رئيس الوزراء مباشرة على موقع ynet.

في تصريحاته هذا المساء، أعلن نتنياهو عزمه الترويج لقانون يهدف إلى مكافأة المحاربين القدامى وإجراءات أخرى، بما في ذلك شراء الأراضي في الضواحي. كما أعرب عن معارضته لتوسيع خدمة الاحتياط، مشيرًا إلى قدرة الجيش الإسرائيلي على تجنيد مقاتلين احتياطيين بموجب القانون 8 حسب الحاجة. وبعد ذلك، تحدث عن قانون التجنيد، مؤكدًا أهمية مواكبة شعور الجمهور بالفجوة في توزيع العبء، رغم تقديره العميق للدراسات التوراتية.

وفقًا لنتنياهو، يدرك الجمهور المتدين أيضًا ضرورة تغيير الوضع، ومن الصواب تطبيق تغييرات، بما في ذلك تحديد أهداف لتجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي والخدمة المدنية. يؤكد أنه يمكن تحقيق ذلك دون تقسيم الشعب أو التحريض ضد أي جمهور. ومع ذلك، يعتبر أن الوصول إلى اتفاق مطلق يعد مستحيلاً، ويشير إلى أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يكون موجودًا فقط في كوريا الشمالية. يؤكد أيضًا أن أولئك الذين يسعون إلى التوافق المطلق في الديمقراطية لن يتخذوا أي قرار.

وفيما يتعلق بقرار وزير الأمن غالانت، الذي يثير قلق نتنياهو من أنه قد يؤدي في النهاية إلى إجراء انتخابات، أكد نتنياهو أن "الانتخابات العامة تعني نهاية الحرب". وأشار إلى أنه في ظل هذه الظروف، ستكون الحكومة والكنيست عاجزة ومشلولة لمدة ستة أشهر، مما يعرض البلاد للخطر في مواجهة تحديات أمنية مثل المختطفين وحزب الله وغيرها. وأكد على أن الانتخابات ستؤدي إلى تقسيم المجتمع وتقويض الاستقرار، مشيرًا إلى أن هذا يخدم أجندة حماس ونصر الله وإيران. وختم تصريحه بتأكيد على أن الانتخابات العامة ستعني هزيمة إسرائيل، وأن أعضاء الحكومة يدركون تمامًا الخطر الذي يشكله هذا المشهد المحتمل.