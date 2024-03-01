ضعف الائتلاف وتقدم بيني غانتس: تحليل أحدث الأرقام والتوجهات السياسية في إسرائيل | استطلاع

تبدو النتائج التي أظهرها الاستطلاع الأسبوعي الذي أجرته صحيفة "معاريف" والذي أجراه مركز لازار للأبحاث بالتعاون مع Panel4All تحت إشراف الدكتور مناحيم لازار ملفتة للنظر. يشير هذا الاستطلاع إلى تقدم بيني غانتس بفارق كبير في الاستطلاعات الانتخابية بجانب حزبه.

وفقًا للأرقام المذكورة، فإن بيني غانتس وحزبه يتمتعان بدعم واسع، حيث وصلت نسبة دعمه إلى 41 في المئة، مما يعكس مستوى قوي له ولحزبه في الساحة السياسية

إذا جرت الانتخابات اليوم وفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن توزيع المقاعد في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) سيكون كالتالي:

- حزب معسكر الدولة: 41 مقعدًا.

- الليكود: 18 مقعدًا.

- يش عتيد: 12 مقعدًا.

- عوتسما يهوديت: 9 مقاعد.

هذه النتائج تعكس تقدمًا كبيرًا لحزب معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس، مع استمرار تراجع الليكود والأحزاب الأخرى. يُلاحظ أن هناك انخفاضًا في عدد المقاعد لكل من يش عتيد وعوتسما يهوديت.

وفقًا للاستطلاع الأخير، يظهر أن نسبة تقدير بيني غانتس لرئاسة الحكومة تصل إلى حوالي 50٪، مما يشير إلى مدى تقبل الجمهور لفرضيته كزعيم محتمل. ومن بين ناخبي حزب "يش عتيد"، يرى نحو 88٪ أن غانتس أكثر ملاءمة من بنيامين نتنياهو لشغل المنصب. بينما يصل دعم بنيامين نتنياهو لنفسه كرئيس حكومة إلى 33٪ فقط، ويعتبر حوالي 22٪ من ناخبي "الليكود" بيني غانتس أكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة. بالمقابل، يبدي حوالي 17٪ من الناخبين عدم تفضيلهم لأي منهما لتولي منصب الرئاسة.

في ظل الانقسام السياسي بين الائتلاف والمعارضة، تظهر الأرقام هذا الأسبوع ضعف الائتلاف من حيث التفويض إلى 43 مقعدًا، بينما يحصل الحزب الواحد في المعارضة على مقعد واحد فقط مقابل 68 مقعدًا.