إطلاق سراح 40 معتقلاً أمنيًا في إسرائيل: ردود الفعل والتفسيرات

تم، مساء أمس (الخميس)، إطلاق سراح نحو 40 معتقلاً أمنياً من سجن عوفر بشكل غير عادي ودون سابق إنذار. أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن إطلاق سراح المعتقلين تم "لإفساح المجال للمحتجزين الذين لديهم مستوى تهديد أعلى"، لكن مكتب الوزير بن غفير وصف العملية بأنها "هدية لشهر رمضان". وأضاف المكتب "من المثير للقلق أنه في اليوم الذي قُتل فيه يهوديان، اختار رئيس الشاباك الإشادة بالقتلة"، ونفى مسؤولون أمنيون مزاعم بن غفير.

قبل ساعات قليلة، تم إطلاق سراح حوالي 40 معتقلاً أمنياً من سكان الضفة الغربية من سجن عوفر، الذي يستخدم لاعتقال السجناء الأمنيين. كان قد تم اعتقال هؤلاء المعتقلين في الأشهر الأخيرة كجزء من موجة الاعتقالات الواسعة التي بدأت مع اندلاع حرب السيوف الحديدية.

ردّ الجيش الإسرائيلي والشاباك ليلة أمس على إطلاق سراح المعتقلين الأمنيين، مؤكدين: "بحسب تقييم كافة الأجهزة الأمنية للوضع، ومع التأكيد على ضيق الأماكن في السجون، فقد تقرر إطلاق سراح المعتقلين الإداريين الذين تنتهي فترة اعتقالهم خلال الشهر المقبل، وذلك من أجل إفساح المجال للمحتجزين الذين لديهم مستوى تهديد أعلى".

وأضافت مصلحة السجون وأصدرت بيانا إضافيا. وجاء في البيان أن "المعتقلين الذين أطلق سراحهم مساء اليوم هم معتقلون إداريون، وتم إطلاق سراحهم بناء على تعليمات الجيش الإسرائيلي وبالتنسيق مع جهاز الأمن العام".