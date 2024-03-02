تقرير: غانتس يثير غضب نتنياهو وسينطلق في زيارة لواشنطن بدون موافقته

ينطلق عضو مجلس الحرب ورئيس المعسكر الوطني ، الوزير بيني غانتس الأحد الى واشنطن لإجراء سلسلة من الاجتماعات، وذكر موقع "واينت" أن هذه الزيارة بدون تنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

هذه الزيارة تأتي في توقيت مثير على وجه الخصوص، حيت تتواصل المحادثات لإبرام صفقة مختطفين منذ فترة طويلة، وفي ظل التقارير الأمريكية بأن إدارة بايدن باتت تفقد الصبر حيال إدارة نتنياهو للحرب، والمزاعم بأنه مقيد من جانب شركاءه في الائتلاف الحكومي ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش.

وذكر التقرير أن النشر عن زيارة غانتس لواشنطن أثار غضبا بين المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية والذين أوضحوا للموقع بأن غانتس سينطلق الى واشنطن بدون موافقة نتنياهو، وبصورة تتعارض مع تعليمات الحكومة، والتي "تلزم كل وزير تلقي الموافقة مسبقا على سفره من رئيس الحكومة، بما يشمل الموافقة على برنامج الرحلة". وقال مقربون من نتنياهو إن "رئيس الحكومة أوضح للوزير غانتس إن لدولة إسرائيل يوجد فقط رئيس حكومة واحد". ومن المخطط أن ينطلق غانتس من واشنطن الى لندن.