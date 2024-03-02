مسيرة "متحدون من أجل المختطفين" تتجه نحو القدس وتأمل بعودة المختطفين

من المتوقع وصول أهالي المختطفين ونشطاء آخرين إلى القدس مساء اليوم (السبت)، في إطار مسيرة تبدأ يوم الأربعاء وتستمر أربعة أيام، تهدف إلى الضغط من أجل إطلاق سراح المختطفين. من بين المشاركين في المسيرة، المختطفون العائدون من الأسر، بما في ذلك كلارا وفرناندو ميرمان وغابرييلا ليمبرغ ولويس هير. يتوقع أن يتجمع المتظاهرون في مجمع هرئيل التجاري بمباشيرت صهيون ومن ثم يتوجهون إلى ساحة فرنسا في القدس، حيث من المقرر أن تقام مسيرة في ساحة باريس الساعة 8:00 مساءً.

انطلقت مسيرة "متحدون من أجل المختطفين" قبل ثلاثة أيام من كيبوتس رائيم في قطاع غزة، واستمرت حتى ريشول، حيث حمل المشاركون 134 نقالة، تمثل عدد المختطفين الذين لا يزالون في أسرة حماس.

أبدى أهالي الجنود المختطفين تصريحات لوسائل الإعلام بحضور كبار السياسيين، بينهم رئيس معسكر الدولة وعضو مجلس الوزراء الحربي الوزير بيني غانتس والوزير حيلي تروبر، اللذان أكدا على أهمية عودة الجنود المختطفين إلى ديارهم. ومرت المسيرة بمدن كريات جات وبيت جوبرين وبيت شيمش وسديروت، حيث أقيمت مراسم تحديد الهوية بالقرب من مركز الشرطة الذي دمر في 7 أكتوبر. في الليل، أقيمت مراسم اجتماعية مع عائلات مختلفة في المدن التي مرت بها المسيرة.

في بداية المسيرة، أعلنت مقرات العائلات بأن عودة المختطفين تُعتبر المهمة الوطنية لكل شعب إسرائيل، مؤكدين أنه لا يوجد شخص في الدولة الإسرائيلية لا يتمنى رؤية المختطفين في منازلهم. أكدوا أن الوحدة هي ما أدى إلى إطلاق سراح 117 مختطفاً في الصفقة السابقة، وستكون الوحدة هي العامل المؤثر في إطلاق سراح جميع المختطفين في الصفقة الحالية. دعوا كل شعب إسرائيل للانضمام إلى العائلات في رحلة العودة لأحبائهم، ووصفوا الرحلة بأنها رحلة أمل ووحدة. وأعربوا عن أملهم في أن يتم إيقاف المسيرة بعد سماع الأخبار الجيدة بشأن عودة المختطفين.