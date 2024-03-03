تقرير: بعد قرار غانتس الانفرادي بالذهاب إلى واشنطن نتنياهو يأمر السفارة الإسرائيلية بإهمال الطلب

أشارت تقارير إسرائيلية إلى غضب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الرحلة المرتقبة لوزير الحرب بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، والتي تم تنظيمها دون إذن مسبق منه.

وقد أشعل غانتس، الذي من المقرر أن يشارك في مناقشات حاسمة مع مسؤولين أمريكيين بارزين، بما في ذلك نائبة الرئيس كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، عاصفة سياسية بقراره الانفرادي.

ووفقا للنشر في نيويورك تايمز فإن هاريس ستطلب من غانتس تقليل حجم الخسائر وسط المدنيين في غزة وتعتزم التعبير عن قلقها على سلامة أكثر من مليون فلسطيني نازح يعيشون في رفح، بينما تخطط إسرائيل لنشر قوات برية هناك. فضلا عن الخوض في تفاصيل اليوم التالي للحرب في غزة وأعمال الإعمار تحت سيادة السلطة الفلسطينية.

هاريس ستشدد أيضا خلال اجتماعها مع وزير الحرب في الكابينيت المصغر على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقد وصل الخلاف الذي اتخذ شكلا علنيا في الأشهر الأخيرة بين نتنياهو وغانتس، نقطة الغليان حيث يدين نتنياهو ما يعتبره انتهاكا للبروتوكول. كشفت مصادر قريبة من رئيس الوزراء أن نتنياهو صدم من خطط غانتس ووجه له توبيخًا شديد اللهجة خلال محادثة هاتفية متوترة، مؤكدًا بشكل لا لبس فيه أن "إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط".

وبحسب ما ورد، أمر مكتب رئيس الوزراء السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم التعامل مع الطلب الخاص بالرحلة، وطلب من السفير مايكل هرتسوغ عدم استقبال غانتس أو مرافقته إلى اجتماعاته.

وعلى الرغم من تحذيرات نتنياهو، أكد مكتب غانتس مسار الرحلة، مؤكدا على نيته الدفاع عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ومعالجة التحديات الأمنية في لبنان، والمشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

AP Photo/Jacquelyn Martin

وبرز غانتس، وهو قائد عسكري متمرس والمنافس السياسي الأساسي لنتنياهو، كشخصية محورية داخل حزب الوحدة الوطنية.

ويسلط التوتر المتصاعد بين نتنياهو وغانتس الضوء على الانقسامات الأوسع داخل الحكومة الإسرائيلية، مما يثير المخاوف بشأن تماسك الائتلاف الحاكم وقدرته على معالجة قضايا السياسة الداخلية والخارجية الملحة بشكل فعال، وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة طيلة 149 يوما وسط مساع محمومة للتوصل إلى هدنة يصعب بلورة دعائمها.

Shmulik Almany/GPO

رداً على الأزمة السياسية المتصاعدة، يحذر المعلقون السياسيون من التداعيات المحتملة على موقف إسرائيل الدبلوماسي ووضعها الأمني القومي.

تحمل نتائج رحلة غانتس غير المصرح بها إلى الولايات المتحدة آثارًا كبيرة على المسار السياسي المستقبلي لإسرائيل.