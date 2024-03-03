هذا هو برنامج رحلة غانتس لواشنطن والتي أثارت غضب نتنياهو

وصل رئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس مساء اليوم الى واشنطن، قبيل جولة اجتماعات سياسية مع مسؤولين في الحكومة الأميركية، ومن المتوقع أن يلتقي غانتس خلال الزيارة أيضا بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

ويجتمع غانتس مساء اليوم مع المدير التنفيذي لمنظمة أيباك هوارد كور ومع مسؤولين آخرين في المنظمة، ومن المتوقع أن يجتمع غدا مع مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط بيرت مكخورك، مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة جيك سوليفان ونائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس.

كما أنه من المقرر عقد اجتماع بين غانتس وبلينكن مساء الثلاثاء. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، سيسافر غانتس من واشنطن إلى لندن، حيث سيلتقي بوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ومسؤولين كبار آخرين في البلاد.

وعلى صعيد متصل ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفض تنسيق الرسائل مع الوزير بيني غانتس خلال محادثتهما يوم الجمعة الماضي حول سفر الوزير الى واشنطن. وأفيد أن نتنياهو غضب على السفرة نفسها، وقال إنها تعارض إجراءات الحكومة.

المقربون من الوزير غانتس قالوا إن ديوان رئيس الحكومة وافق الجمعة على رحلة الوزير الى واشنطن، وفقط بوقت متأخر أكثر وخلال المحادثة مع نتنياهو تراجع نتنياهو وقال إنه يعارض بشده الرحلة والاجتماعات، وذكرت "كان" أن عملية طلب تذاكر الطائرة لغانتس ومرافقيه كانت عن طريق ديوان رئيس الحكومة. ورفض ديوان رئيس الحكومة الرد على هذا التقرير.