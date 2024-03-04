تقرير: منع الوزير بن غفير من تلقي إحاطات استخباراتية

أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير منع من تلقي إحاطات استخباراتية بعد سلسلة من التسريبات المزعومة لملفات حساسة، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أن بن غفير انتهك تعليمات الأمن الذي عين لحمايته والدفاع عنه ويواجه مقاطعة من مجلس الأمن القومي. ويشار الى أنه كانت هناك عدة ادعاءات ضد بن غفير بتهمة تصوير مشاركين سريين بشكل غير قانوني في اجتماعات استخباراتية رفيعة المستوى.

من جانبه عقب بن غفير على التقرير وقال :"الحديث يدور عن كذب طفولي، وليس له علاقة مع الواقع. المسؤولون في جهاز الأمن منشغلين بنشر الأكاذيب والافتراءات ردا على انتقاداتي لهم".

أيضا في الشهر الماضي، رفض رؤساء المخابرات الداخلية في جهاز الشاباك الاجتماع معه بعد تدهور العلاقات بين الجانبين اثر خلافات خلال اجتماعات أمنية أسبوعية.

واتهم الشاباك الوزير بتسريب معلومات وانتهاك البروتوكول مثل إخال هواتف محمولة الى الجلسات. وقال مسؤول استخباراتي كبير لصحيفة "تلغراف" إن :"التهديد الأكبر على إسرائيل من الداخل هو بن غفير. إنه يتبع قواعده الخاصة ويحاول تجاهل جميع من حوله، رغم أنه لا توجد لديه خلفية بقضايا الأمن القومي والدفاع، هو عبء".