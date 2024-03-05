رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يرفض تسليم بروتوكولات سرية حول هجوم 7 أكتوبر لمراقب الدولة

كشف موقع واينت عن رفض رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست يولي إدلشتين (الليكود) طلب مراقب الدولة متنياهو انجلمان الحصول على بروتوكولات مختلفة في إطار التحقيق الجاري بشأن هجوم 7 أكتوبر، بما في ذلك المناقشات السرية وغير العلنية من اللجان الفرعية التي تمت قبل الهجوم وبعده "بغرض معرفة الموضوع وليس التحقيق".

ووفقا للنشر فإن رئيس اللجنة يرفض تسليم المواد إلى مراقب الدولة بدعوى أنه لا يملك صلاحية لمراقبة الكنيست: "أي تحقيق خارج إطار لجنة تحقيق رسمية تعينها الدولة هو "غير مهني".

وقال إدلشتين، معززا برأي المستشار القانوني للجنة، للموظفين في مكتب مراقب الدولة المسؤولين عن التحقيق أن لا صلاحية للمراقب بطلب مواد من اللجنة، لأن الكنيست ليست هيئة خاضعة لمراقبة الدولة. وعلى الرغم من أن إنجلمان أوضح أنه طلب المادة كجزء من دراسة الموضوع وليس لأغراض التحقيق، إلا أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن تمسكت برفضها تسليم البروتوكولات السرية.

Ariel Hermoni (IMoD)

مراقب الدولة أكد بالفعل أن لا سلطة لمكتبه على السلطة التشريعية بوصفها سيادية وبالتالي على لجنة الخارجية والأمن لكنه أوضح ضرورة التأكيد على أن "الغرض من طلب استلام البروتوكولات هو التأكد من التزام السلطة التنفيذية بتعليمات لجان الكنيست بحكم صلاحيتها كهيئات تشرف على عمل الحكومة".

يشار إلى أن مراقب الدولة كان قد أوضح لرئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي أن عملية التحقيق في الجيش الإسرائيلي تستوجب اشتمالها على التعاون مع وكالات أمنية أخرى بالإضافة إلى الجيش. بمعنى آخر، يبدو أنه يشير إلى أن هناك جوانب أمنية أو إدارية أخرى يتم التدقيق فيها بجانب الجوانب المتعلقة بالقطاع العسكري في الجيش الإسرائيلي. قد يكون هذا النوع من التعاون مشتركًا في مجالات الاستخبارات والأمن الوطني أو الجوانب القانونية الأخرى ذات الصلة.