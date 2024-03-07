رئيس الشاباك السابق يهاجم الحكومة الإسرائيلية بسبب حماس

انتقد رئيس الشاباك السابق ناداف ارغمان خلال حضوره مؤتمرا صحافيا سياسة الحكومة التي قال إنها "اختارت عدم تنفيذ هجوم مباغت ضد حماس" مضيفا أنه ورؤساء شاباك آخرين طرحوا الموضوع أكثر مره، كما هاجم سياسة الحكومة اليوم.

وحول رئيس حماس في غزة يحيى السنوار قال :"السنوار حي لأسفي الشديد لأن حكومة إسرائيل قررت بأنها لن تخرج إلى مغامرة في غزة. يورام كوهين رئيس الشاباك عرض هذا الموضوع قبلي، أنا كرئيس شاباك عرضت الموضوع أكثر من مرة وأيضا رونين (بار) واصل اتباع هذا الخط بعدي. إن قمنا بشن هجوم مباغب على حماس- كان الواقع سيكون مختلفا". ويشار الى ارغمان شغل المنصب في السنوات ما بين 2016 حتى 2021.

وانتقد ارغمان سياسة الحكومة الحالية وقال :"دولة إسرائيل قررت أن تشتري الهدوء بثمن باهض مستقبلا. دولة إسرائيل أدمنت الهدوء. إن قمنا بهذه العملية خلال السنوات من عام 2003 وحتى اليوم بقيادة التنظيم- كنا غيرنا الواقع. لم نقم بهذا رغم أنه كان بإمكاننا ذلك أكثر من مرة. كنا تمكنا من تغيير الواقع بتكلفة أقل بكثير مما عليه اليوم".

وواصل ارغمان هجومه متهما :"هذه الحكومة الكارثية هي الفشل الرئيسي وتمنعنا من خلق مستقبل آخر في قطاع غزة، وتمنع عنا خلق تحالف بقيادة أمريكية بمشاركة الدول السنية والعمل ضد ايران. من حق الشعب الإسرائيلي أن نكون في مكان آخر. يجب علينا أولا استبدال هذه الحكومة الكارثية, لا يوجد مفر آخر، وإلا لن يكون مجال للتفاؤل".