استطلاع جديد يكشف تقدم الائتلاف الحكومي وتغيرات في شعبية قادة الأحزاب الإسرائيلية

وفقًا لأحدث استطلاع رأي أسبوعي نشرته صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، تظهر النتائج تقدمًا لأحزاب الائتلاف الحكومي التي من شأنها كسب أربعة مقاعد إضافية على حساب المعارضة. إذا ما أقيمت الانتخابات في الوقت الحالي، سترتفع حصة الائتلاف إلى 47 مقعدًا بزيادة من 43 مقعدًا في استطلاع الرأي السابق، بينما ستشهد كتلة المعارضة تراجعًا، حيث ستحصل على 68 مقعدًا بدلاً من 72.

تشير النتائج الجديدة من الاستطلاع الأخير الذي أجرته صحيفة "معاريف" إلى تحولات كبيرة في توزيع المقاعد بين الأحزاب الإسرائيلية. حيث شهد حزب "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد انخفاضًا ملحوظًا، فاقدًا مقعدين ليستقر عند 10 مقاعد، مقارنة بـ12 في الاستطلاع السابق. من جانبه، خسر "معسكر الدولة"، والأحزاب "إسرائيل بيتنا" و"ميرتس"، مقعدًا واحدًا كلٌ منها. في المقابل، تجاوز الحزب الصهيوني الديني بقيادة بتسلئيل سموتريتش عتبة النجاح، محققًا أربعة مقاعد. الأحزاب الأخرى ظلت ثابتة دون تغيير يُذكر مقارنةً بالأسبوع الماضي.

فيما يخص الأهلية لشغل منصب رئيس الوزراء، شهدت شعبية بيني غانتس، رئيس معسكر الدولة، انخفاضًا طفيفًا في نسبة التأييد له، حيث انخفضت إلى 48% بعد أن كانت 50% في استطلاع سابق. من ناحية أخرى، شهدت شعبية رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت نسبة التأييد له إلى 33% مقابل 32% في الأسبوع الماضي.