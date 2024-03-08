تعزيزات أمنية شاملة في القدس وأنحاء البلاد استعدادًا لشهر رمضان في ظل التوترات الإقليمية

تستعد الشرطة بكامل قوتها لضمان الأمن والنظام خلال شهر رمضان المبارك، الذي ينطلق يوم الأحد، مع التركيز بشكل خاص على الحرم القدسي حيث يتوقع أن يؤدي عشرات الآلاف من المصلين المسلمين صلواتهم. في ظل تحديات كبيرة، تشدد الشرطة على أن هذا العام يشهد أعلى درجات الاستعداد لمواجهة شهر رمضان، مع انتشار واسع للقوات بالتعاون مع الشاباك لضمان استتباب الأمن ومنع أي اضطرابات محتملة.

في الوقت نفسه، وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على توصية الجيش والشاباك بعدم فرض قيود كبيرة على العرب الإسرائيليين خلال الصلاة في الحرم القدسي، بالرغم من معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وسيتم تحديد عدد المصلين في الحرم بما يتناسب مع حالة الهدوء السائدة، مع إمكانية زيادة العدد تدريجيًا.

في ظل تصاعد التوترات جراء النزاعات في غزة وعلى الحدود الشمالية، تتخذ الشرطة إجراءات أمنية مكثفة، موزعة آلاف من أفرادها في القدس وحدها، بالإضافة إلى عدة آلاف أخرى في أنحاء مختلفة من البلاد، وبشكل خاص في المدن الحساسة. هذا الانتشار يأتي استعداداً لاستقبال حوالي 100 ألف مسلم متوقع صعودهم لأداء الصلاة في الحرم القدسيّ وهو بؤرة محتملة للتوتر حيث يمكن أن يؤدي أي حدث صغير إلى تصعيد الأوضاع. تركز الشرطة بشكل خاص على صلاة الجمعة التي تجذب أعداداً أكبر من المصلين، ما يزيد من احتمالية وقوع المزيد من التحديات الأمنية.

بينما تتجه الأنظار نحو الحرم القدسي خلال شهر رمضان، تتخذ الشرطة تدابير مكثفة لضمان الأمن والنظام، وذلك بمنع أي محاولات استفزازية قد تأتي من اليهود الذين قد يحاولون إثارة التوتر في المنطقة. الشرطة تلتزم بإجراء تقييمات دورية للوضع الأمني كل بضع ساعات، مع تركيز خاص على القدس وجبل الهيكل، وتعتمد على نظام استخباراتي متطور لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على مثيري الشغب ومحاربة انتشار "الأخبار الكاذبة" التي تستهدف إثارة الصدام مع القوات الأمنية.

إلى جانب ذلك، تنظم الشرطة عملية موسعة للحفاظ على النظام العام وتنظيم الحركة المرورية لإدارة تدفق آلاف الحافلات من جميع أنحاء البلاد نحو الحرم القدسي، مع ضمان وصول المصلين إلى مداخل الحرم بسلاسة دون إحداث اختناقات مرورية كبيرة. هذه الجهود تمثل جزءاً من عملية شاملة للحفاظ على السلام والأمان في العاصمة خلال هذه الفترة الحساسة.

وفي سياق متصل، تبقى الشرطة في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المدن ذات السكان المختلطين، لتوفير استجابة سريعة لأي تحديات قد تظهر ولدعم وحماية المجتمع العربي. هذه الاستعدادات تأتي في ظل الظروف الأمنية المتقلبة وتعكس الجهود المبذولة لضمان أمان واستقرار السكان في هذه الأوقات العصيبة.