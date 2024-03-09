بسبب الحرب: مبادرة لتجميد مشاركة إسرائيل بنشاطات الأمم المتحدة

ذكرت القناة الإسرائيلية 12 إنه بناء على تقديرات إسرائيلية، سيحاول الفلسطينيون بعد عملية عسكرية في رفح التوصل الى مبادرة تؤدي الى تعليق أو وقف مشاركة إسرائيل في نقاشات الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة، وقدرتها على التصويت في النقاشات.

وأفيد أيضا أن تعليق العضوية يعتبر خطوة معقدة تتطلب تصويتا من كافة أعضاء مجلس الأمن الدولي وغالبية الجمعية العمومية بنسبة الثلثين. مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية بقدرون أن الفلسطينيين سيرغبون بالتقدم بهذه الخطوة. تأتي هذه المخاوف بعد تسريبات لمسؤولين سياسيين في الجامعة العربية، وبعد تصريح السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور الأسبوع الماضي حين قال "إنه لا يمكن أن تستمر إسرائيل بالجلوس بيننا".

الاستشارة القضائية في وزارة الخارجية يعملون على متابعة الخطوة التي تقول إن الأمر لا أساس له من الصحة، وفقا لما افاد التقرير. مع ذلك، إن نجحت الخطوة أم لم تنجح إلا أن الحديث يدور عن ضرر كبير لصورة إسرائيل.

كما أفيد أن هذه الخطوة حدثت مرة واحدة منذ إنشاء الأمم المتحدة، وذلك سنوات السبعين، عندما توقفت مشاركة جنوب أفريقيا في مناقشات الجمعية العامة بسبب نظام الفصل العنصري.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان: "إذا حاولوا حقا الترويج لتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة، فهذا تجاوز لخط أحمر وسيتعين على إسرائيل الرد بشكل حاد واتخاذ خطوات غير مسبوقة مثل إغلاق مقر الأمم المتحدة في مدينة القدس، وإخلاء مجمعات اونروا، لكي تعلم أي دولة تفكر في دعم هذه الخطوة أنها ستؤدي فقط إلا إلى الإضرار بالموضوع الفلسطيني".