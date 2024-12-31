الاسم محمد يواصل تصدر الأسماء الأكثر انتشارا في إسرائيل

نشرت سلطة الإحصاء المركزية اليوم الثلاثاء قائمة الأسماء الأكثر انتشارا بين مواليد العام الماضي. لا توجد مفاجآت في أعلى القائمة: لا يزال اسم محمد يتصدر الاسم الأكثر انتشارا بين الأولاد حيث تم تسمية ما يقارب 1740 مولوداً بهذا الاسم، يليه الاسمان يوسف (1201 مولوداً) وآدم (1196 مولوداً) في المركزين الثاني والثالث.

وبين الفتيات فإن الاسم الأكثر انتشارا هو أبيجيل مع حوالي( 1156 طفلة)، يليه الاسمان مريم (1015 طفلة) وتمار (841 طفلة).