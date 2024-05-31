الحرب في غزة تفاقم أزمة القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي |تقرير

تشهد حرب غزة، التي تحطمت فيها الأرقام القياسية السلبية لفشل السابع من أكتوبر واستمرارها الطويل دون قرار، أزمة متفاقمة في القوى العاملة لدى الجيش الإسرائيلي. وفقاً لمسح أجرته شعبة شؤون الموظفين في الجيش الإسرائيلي ونشرته "واي نت" و"يديعوت أحرونوت"، تبيّن أن هناك انخفاضاً كبيراً في استعداد الضباط الدائمين للبقاء في الخدمة. فقط 42% من الضباط عبروا عن رغبتهم في مواصلة الخدمة مقارنة بـ 49% في أغسطس 2023.

هذا الانخفاض في تسعة أشهر، خلال حرب استمرت ثمانية أشهر تقريباً، أذهل القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي التي كانت تعتقد أن التأييد الشعبي والمساهمة في الحملة ستؤدي على الأقل إلى الحفاظ على مستوى الحافز بين الضباط. ولكن، بالإضافة إلى الحرب الطويلة، تفاقمت الأزمة بسبب زيادة عدد الإحالات إلى دائرة التقاعد في الجيش، حيث أعرب 30% فقط من الضباط عن رضاهم عن مستوى رواتبهم مقارنة بالقطاع الخاص.

تأثير الحرب على الحياة الأسرية والدافع الشخصي

تسببت الحرب الطويلة في تآكل الحافز الشخصي لدى الضباط، حيث تتأثر الحياة الأسرية بشكل كبير. الضباط والجنود يغيبون عن عائلاتهم لفترات طويلة، مما يؤدي إلى ضغوط كبيرة على الأزواج والأطفال. النساء، بشكل خاص، يدفعن ثمناً أعلى حيث يتعين عليهن تحمل أعباء إضافية في غياب أزواجهن.

اعترافات بوجود أزمة وتحديات أمام الجيش

أشار أحد كبار الضباط المطلعين على البيانات إلى أن الضباط الدائمين يشعرون بالمسؤولية عن العواقب الوخيمة للحرب، وأن الشعور بالفشل يطاردهم. ومع ذلك، يرى كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أن الأزمة الحالية تمثل فرصة لتغيير المسار وخلق ظروف أفضل لجذب موظفين ذوي كفاءة.

رغم هذه التحديات، سجلت دورة التجنيد الأخيرة في مارس زيادة كبيرة في الدافع للخدمة القتالية بين المجندين الجدد، مما يعكس تحسن التقدير الشعبي للجيش.

ضرورة تغيير ترتيب الأولويات الوطنية

لكي يصبح التفاؤل واقعاً، يجب على الحكومة الإسرائيلية إحداث تغيير عميق في ترتيب الأولويات الوطنية وتحسين ظروف الخدمة للضباط والجنود. يتطلب هذا الاستثمار المالي الكبير لضمان بقاء الجيش الإسرائيلي قوياً وفعالاً، ليس فقط في المهن التقنية والتكنولوجية، بل أيضاً في الأدوار الحاسمة مثل الميكانيكيين والقوات الجوية.

تؤكد الأزمة الحالية في الجيش الإسرائيلي أن الاستثمار في الحافز والظروف المناسبة للضباط والجنود ليس ترفاً، بل هو ضرورة أخلاقية وأمنية. تجنيد أفضل الأشخاص وإسناد الأمن إليهم مقابل تعويض مناسب هو الحل الوحيد لضمان أمن إسرائيل في المستقبل.