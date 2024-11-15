بوادر أزمة بالحكومة الإسرائيلية؟ مسؤول في حزب متدين :"وزير الأمن سيدخل التاريخ كوزير الأمن الذي يشغل أقصر فترة"

هاجمت شخصية رفيعة المستوى في حزب "يهدوت هتوراة" صباح الجمعة خلال محادثة مع i24NEWS عن قرار وزير الأمن يسرائيل كاتس بإرسال 7000 أمر تجنيد إلى الشباب من اليهود الحريديم. "كنا نعلم أن وزير الأمن كاتس يريد أن يصنع التاريخ في منصبه كوزير للأمن ولكن يبدو أن التاريخ لن يذكره إلا كأقصر وزير أمن في البلاد"..

وكما ذكرنا، فإن أحزاب الحريديم لم تعتقد أن الجيش الإسرائيلي سيمضي إلى النهاية وأن أوامر التجنيد سيتم إرسالها بالفعل، وقدرت أن وزير الأمن الجديد سيكون قادرًا على التأثير على النظام وإلغائه.

Ariel Hermoni/Ministry of Defense

وكما ذكرنا، سيتم إرسال الأوامر تدريجيا ابتداء من يوم الأحد المقبل، وفقا لاعتبارات الجيش الإسرائيلي. كما ذكر إعلان وزير الأمن أنه يعتزم إجراء حوار متعمق مع جميع الأطراف من أجل محاولة تعزيز حل متفق عليه، والذي سيسمح بدمج اليهود الحريديم في الجيش الإسرئيلي الإسرائيلي من أجل تخفيف العبء على الجنود النظاميين والاحتياطيين.

وأوضح وزير الأمن أيضًا أن الجيش الإسرائيلي سيبذل قصارى جهده للسماح لليهود الحريديم ببيئة داعمة تضمن قدرتهم على أداء مهامهم في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب الحفاظ على أسلوب حياتهم الديني.