لجنة غرونيس تصادق بالإجماع على تعيين دافيد زيني رئيسًا جديدًا للشاباك

وافقت لجنة غرونيس لتعيين كبار المسؤولين مساء اليوم (الخميس) على تعيين دافيد زيني في منصب رئيس الشاباك. وجاء في بيانها، من بين أمور أخرى، أنه "لم تُوجد مشكلة نزاهة في تعيينه كرئيس للجهاز". وجاء أيضًا في رسالة رئيس اللجنة، القاضي المتقاعد من المحكمة العليا آشر غرونيس، أن "اللجنة مخولة بفحص 'نزاهة التعيين'. ولا تمتلك اللجنة الصلاحية لفحص والتحقيق فيما إذا كانت المؤهلات المهنية للمرشح لمنصب رئيس الجهاز بالفعل تشير الى مدى ملائمته للمنصب.

كما هو معلوم، في بداية الأسبوع اجتمعت لجنة غرونيس وبعد انتهاء المناقشة أعلنت أنها لم تتخذ بعد قراراً بخصوص تعيين زيني لمنصب رئيس الشاباك وأن اللجنة ستبلور قرارها في وقت لاحق من الأسبوع. كما أفيد أن رئيس الأركان إيال زامير، اللواء في الاحتياط روني نومان وزيني نفسه أدلوا بأقوالهم أمام اللجنة. وعلمت i24NEWS أنه لم يتم عرض أي معلومات أمام اللجنة تشير إلى أي خلل في نزاهة زيني.

في اجتماع سابق للجنة، أعرب أربعة رؤساء سابقين لجهاز الشاباك - يورام كوهين، عامي أيلون، كرمي غيلون ونداف أرغمان - عن معارضتهم لتعيين دافيد زيني في منصب رئيس الشاباك. الأربعة أرسلوا رسائل إلى اللجنة وشرحوا مواقفهم في هذا الشأن - إلى جانب العديد من الأسباب.

بالتوازي، كما نشر المحلل القانوني لقناتنا العبرية أبيشاي غرينتسايغ، أرسلت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهارب-ميارا رسالة إلى اللجنة، عبر نائبها غيل ليمون، توصي فيها بأن تطلب من زيني الرد على المنشورات والادعاءات المتعلقة به. مع ذلك، لم توصِ باستبعاده، ولم تدّعِ أنه خالف أمراً صادراً عن المحكمة العليا أو توجيهاً قانونياً يُلزمه.