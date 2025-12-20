استطلاع i24NEWS: الاتحاد الذي قد يهزّ الخريطة السياسية في إسرائيل

قانون التجنيد يواصل إثارة ضجة، والائتلاف مرّر خلال الأسبوع سلسلة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، وفي المعارضة تظهر انشقاقات، حيث دعا يائير جولان بيني غانتس إلى الاستقالة. إذا جرت الانتخابات المتوقعة في موعدها، فستُعقد بعد أقل من عام، والمنظومة السياسية تستعد لكل السيناريوهات. قناة i24NEWS بالتعاون مع معهد دايركت بولس أجروا استطلاع مقاعد نُشر هذا المساء (الجمعة) . نتائج الاستطلاع تتوقع لحزب الليكود 35 مقعداً من جهة، بينما حزب "يش عتيد" برئاسة رئيس المعارضة لبيد، لا يتجاوز نسبة الحسم.

أُجري الاستطلاع بين 544 مشاركًا، وفحصنا: لو أُجريت الانتخابات اليوم، لمن كنتم ستصوتون؟

كما ذكرنا، الليكود يتصدر ويبقى ثابتًا مع 35 مقعدًا، يليه في المركز الثاني بينيت مع حزب بينيت 2026 ويحصل على 20 مقعدًا. في المركز الثالث شاس مع عشرة مقاعد، يليها "يسرائيل بيتنو" برئاسة ليبرمان والديمقراطيون برئاسة يائير غولان مع 9 مقاعد لكل واحد منهما.

حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة بن غفير يحصل في الاستطلاع على ثمانية مقاعد، "القائمة العربية الموحدة" تحصل على ستة مقاعد، تحالف "الجبهة- العربية للتغيير" يحصل على خمسة مقاعد، وكذلك حزب يشير لإيزنكوت يحصل هو ايضا على 5 مقاعد. "الصهيونية الدينية" لسيموترتش تحصل على أربعة مقاعد. يش عتيد، حركة الاحتياطيين، التجمع وكاحول لافان، لم يتجاوزوا نسبة الحسم.

في خريطة الكتل، كتلة مؤيدي نتنياهو مع 66 مقعدًا، كتلة معارضي نتنياهو مع 43 مقعدًا، والأحزاب العربية مع 11 مقعدًا.

خريطة المقاعد تتغير كثيراً، أحزاب تنسحب وأخرى تتوحد. فحصنا ما كانت ستكون عليه نتائج الانتخابات لو أن حزب كاحول لافان بقيادة غانتس وحزب الاحتياطيين بقيادة يوعاز هندل قد توحدا، والنتائج تغير الخريطة.

في حالة الاتحاد، يبقى الليكود مع 35 مقعداً، وينخفض بينيت بمقعد واحد ويحصل على 19 مقعداً، الديمقراطيون يبقون مع تسعة مقاعد، وبالعكس شاس تخسر مقعداً واحداً وتنخفض إلى تسعة. أيضاً يهدوت هتوراة وإسرائيل بيتينو تخسر كل واحدة مقعداً واحداً وتحصلان على ثمانية مقاعد. كذلك القائمة العربية الموحدة تخسر مقعداً واحداً وتحصل على خمسة مقاعد. الجبهة-العربية للتغيير ويشَر تحافظان على قوتهما وتبقى كل منهما مع خمسة مقاعد، وكذلك الصهيونية الدينية التي تبقى مع أربعة. يش عتيد والتجمع تبقيان في الخلف ولا تتجاوزان نسبة الحسم.

من حيث خريطة الكتل، كتلة داعمي نتنياهو تنخفض إلى 64 مقعدًا، كتلة معارضي نتنياهو مع 41 مقعدًا، غانتس وهندل مع 5 مقاعد، والأحزاب العربية مع 10 مقاعد.

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة دايركت بولوز بإدارة تسوريئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 17 ديسمبر 2025، بواسطة نظام رقمي مدمج مع لجنة، بين 544 عينة من البالغين (18+) الذين يشكلون عينة ممثلة للسكان العامين في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي هو ±4.1% باحتمالية 95%.