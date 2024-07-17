فوضى في الكنيست بعد وصف إيتمار بن غفير النواب العرب بأنهم "إرهابيين" (فيديو)

شهدت الجلسة العامة للكنيست، مساء اليوم (الأربعاء)، ضجة وفوضى بعد أن وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير النائبيين العربيين أحمد الطيبي وأيمن عودة "بالإرهابيين".

وبعد أن تقدم الطيبي وعودة نحو المنصة بعد أن وصفهما "بالإرهابيين"، بدأ أعضاء الكنيست من الليكود يركضون نحوهما. وهاجم بن غفير النائبين قائلا: هل يدينون قتل الجنود؟

🎥: بإذن من قناة الكنيست

في غضون ذلك، تناولت جلسة الكابينيت التي انعقدت الليلة الماضية، صفقة المختطفين - وعلم أن الوزراء لم يتفقوا فيما بينهم، واتهموا الوزير بن غفير بإفشال الصفقة، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتسييس القرارات الأمنية المتعلقة بالحرب.