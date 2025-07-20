نشر أول: خطوات الحكومة الإسرائيلية بعد إلغاء إقالة المستشارة القانونية للحكومة

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نشر أول: تُدبَّر خطةٌ في الحكومة للحظة التي تُبطل فيها محكمة العدل العليا قرارَ إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا. أفاد مراسل i24NEWS العبرية في الكنيست، عميئل يرحي، اليوم (الأحد) أن الحكومة تنوي مواصلة إجراءات الإقالة التي بدأت الأسبوع الماضي. ومع ذلك، هناك وعيٌ بأن الإقالة ستصل إلى جلسة استماع في المحكمة العليا وسيتم إبطالها هناك. لذلك، يعتزم الوزراء مقاطعة بهاراف ميارا. من ناحية، لا توجد نية لتعيين مستشارة قانونية أخرى مكانها، وبالتالي احترام الحكم. ولكن من ناحية أخرى، لن تُدعى المستشارة القانونية إلى اجتماعات مجلس الوزراء والحكومة كما هو معتاد حتى يومنا هذا.

في وقت سابق من اليوم، أوصت اللجنة الوزارية الخاصة بفصل المستشارة القانونية، وسيتم التصويت على ذلك في اجتماع حكومي الأسبوع المقبل. ردًا على ذلك، تقدمت ميارة مجددًا بطلب إلى قاضي المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، لإصدار أمر مؤقت يمنع اللجنة من التصويت على توصية فصلها، وبالتالي يمنع الحكومة من عقد جلسة استماع بشأن فصلها.

وتزعم ميارة أن قرار سولبرغ الأسبوع الماضي بالسماح للحكومة بالمضي قدمًا في الإجراءات، رغم توضيحه أن القرار لن يدخل حيز النفاذ قبل المراجعة القضائية، يُلحق "ضررًا فوريًا ومتراكمًا بالخدمة العامة بأكملها وسيادة القانون في إسرائيل". تجدر الإشارة إلى أنها تُكرر طلبها السابق، الذي رُفض بالفعل