الحيلة السياسية للوزير سموتريش لإخراج نائب من حزب بن غفير من الكنيست

قدم وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش استقالته مساء اليوم (السبت). وسوف تدخل حيز التنفيذ في غضون 48 ساعة. وهذه مجرد خطوة مؤقتة حيث أنه سيؤدي الاثنين اليمين الدستورية كوزير للمالية. الهدف - إخراج عضو الكنيست يتسحاق كروزر من "عوتسما يهوديت" من الكنيست، بحيث لا يحصل حزبه على أغلبية. بعد ذلك، خرج أحد وزراء الصهيونية الدينية، أوفير صوفر أو أوريت ستروك، من الكنيست في اطار القانون النرويجي لإعادة عضو الكنيست تسفي سوكوت .

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن سموتريش أمس أنه سيستقيل من منصبه من أجل إخراج عضو الكنيست كروزر من الكنيست. ونضيف أنه يبدو أن الائتلاف سيضطر لتعيين ممثل عن الكنيست في لجنة اختيار القضاة مرة أخرى، لأن كروزر عضو في اللجنة. ويتخوف الائتلاف بعد الاستقالة من أن يؤدي الانقسام بين المرشحين مرة أخرى إلى تعيين ممثل للمعارضة، وبالتالي يترك الائتلاف بممثلين فقط في اللجنة. وكما أذكر، فقد تم انتخاب عضو الكنيست كارين الهرار (يش عتيد) في الجولة السابقة بسبب قرار عضو الكنيست تالي غوتليب الترشح، خلافاً لموقف الائتلاف.