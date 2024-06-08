مظاهرات في تل أبيب وأنحاء البلاد للمطالبة بصفقة للإفراج عن 120 مختطفاً من غزة

تنظم مقرات أهالي المختطفين مسيرة دعم أسبوعية في تل أبيب الليلة (السبت)، للمطالبة بالترويج لصفقة للإفراج عن 120 مختطفًا ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة. وقال مقر العائلات: "إن الأخبار السعيدة بعودة شلومي ونوا وألموغ وأندريه إلى عائلاتهم في عملية عسكرية هي واجب لتذكيرنا جميعًا بأنه منذ 36 أسبوعًا هناك 120 مختطفًا ينتظرون العودة إلى ديارهم". وأضاف البيان: "الليلة، أهالي المختطفين والعديد من المواطنين يقولون 'نعم' لعودة جميع المختطفين إلى ديارهم من خلال الصفقة التي لا تزال مطروحة على الطاولة - 'صفقة نتنياهو' التي يمكن أن تعيد الجميع - الأحياء لإعادة التأهيل والضحايا والقتلى للدفن".

تنظم المزيد من المظاهرات في أنحاء البلاد للمطالبة بالإفراج عن المختطفين. تجمع نحو ألف شخص عند تقاطع كركور، حيث قالوا: "الفرحة بالإفراج عن المختطفين ممزوجة بالحزن والقلق على مصير المختطفين الـ120 الآخرين ووفاة الجندي أرنون زامورا". وأكدوا أن "الهجر مستمر وحكومة الخراب لا تزال هنا". في حيفا، انطلقت مسيرة احتجاجية من القاعة في مركز الكرمل إلى مفترق حوريف، حيث ستنظم المظاهرة المطالبة باستقالة الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما وصل عدة مئات من المتظاهرين إلى تقاطع رعنانا هذا المساء.

وكما ذكرنا، تجري المظاهرات في جميع أنحاء البلاد على خلفية العملية البطولية التي تم من خلالها إنقاذ المختطفين نوعا أرغاماني (25 عامًا)، وألموغ مئير جان (21 عامًا)، وشلومي زيف (40 عامًا)، وأندريه كوزلوف (27 عامًا) من قطاع غزة في عملية خاصة للقوات الأمنية بعد 246 يومًا في أسر حماس. تم اختطاف الأربعة من حفلة عائلية في باراي حيث كانوا يعملون أو يقضون الوقت مع أصدقائهم.