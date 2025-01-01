"هاجم نتنياهو وكاتس":غالانت يستقيل من الكنيست ويتيح دخول عبد عفيف

أعلن وزير الأمن السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، مساء اليوم (الأربعاء) استقالته من الكنيست، وقال في بيان للجمهور: "هذه محطة في رحلة أطول لم تكتمل بعد. وكما هو الحال في ساحة المعركة، كذلك الخدمة العامة: هناك لحظات يتعين عليك فيها التوقف لتقييم الوضع واختيار اتجاه العمل." التالي في قائمة الليكود للكنيست بعد غالانت هو عبد عفيف.

وتطرق غالانت إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سببا في إقالته من منصب وزير الأمن: "في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الأمن، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الأمن تقوم بتسريع قانون التجنيد الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكا في ذلك".

"في هذه الأيام وفي المستقبل المنظور، يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى كل مقاتل ومقاتلة - سيُطلب من المجندين الخدمة لفترة أطول وبجهد أكبر وسيقاتلون بينما يخاطرون بحياتهم في مختلف القطاعات. وأضاف أنه سيتم أيضًا استدعاء جنود الاحتياط إلى خدمة طويلة جدًا تنطوي على مخاطر شخصية وأضرار على الأسرة ومصدر العيش".

واعتبر غالانت أن الوقت قد حان لأخذ استراحة من الحياة السياسية، وقال لرفاقه مرات عديدة إنه لا يفكر في ترك الليكود. وقال في بيانه "طريق الليكود هو طريقي، وأنا أؤمن بمبادئه وأثق في طرقه وناخبي حركة الليكود"