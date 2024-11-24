كاتس ضد هاليفي: وزير الأمن الإسرائيلي يعلق تعيينات هاليفي حتى فحص أداء الضباط في السابع من أكتوبر

خرج وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح اليوم (الأحد) ضد رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وأعلن أنه لا يوافق في هذه المرحلة على تعيين الضابطين من القيادة الجنوبية المقرر ترقيتهما. وبحسب بيان الوزير، فسيتم تعليق الترقية لحين إجراء دراسة تفصيلية لارتباطهما بأحداث 7 أكتوبر وأدائهم خلال الحرب.

ومن بين أمور أخرى، تم تعليق تعيين المقدم افرايم أفني، الذي كان قائداً للقيادة الجنوبية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي كان من المفترض أن يتم تعيينه قائداً لواء المظليين. وترشح أمامه العميد ج – الذي كان في السابق مساعداً لرئيس الأركان السابق أفيف كوخافي.

وفي إطار دراسة الموضوع، أعلن وزير الأمن أنه ينوي أيضًا لقاء عائلات المراقبات من موقع ناحال عوز للسماح لهم بالتعبير عن موقفهم بشأن هذه القضية.

وجاءت التعيينات المعلقة كجزء من جولة جديدة وموسعة من التعيينات التي أجراها رئيس الأركان هرتسي هاليفي يوم الجمعة الماضي. ومن التعيينات البارزة التي تم الاتفاق عليها مع وزير الأمن، نقل المقدم نداف لوتان إلى قائد الذراع البرية وسيتم ترقية الضابط إلى رتبة عقيد.