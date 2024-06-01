أهالي المختطفين يدعون لتنفيذ صفقة نتنياهو في "يوم الطفل العالمي"

في ظل التحضير للتظاهرة المرتقبة الليلة (السبت)، أشارت مقرات أهالي المختطفين إلى أن اليوم هو "يوم الطفل العالمي"، الذي يمر فيه 125 مختطفًا في أقبية أنفاق حماس.

אריק מרמור/פלאש 90

أعلن مقر الأهالي عن إطلاق "عملية طارئة" مساء اليوم للحصول على أغلبية في الحكومة والكنيست لتنفيذ صفقة نتنياهو للإفراج عن جميع المختطفين. وأكدوا على ضرورة عودة جميع المختطفين، سواء لإعادة تأهيلهم أو لدفنهم، مشددين على أهمية عدم تفويت الفرصة لإعادتهم إلى منازلهم.

وفي هذا السياق، دعوا كافة وزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف إلى الالتزام العلني بدعم الصفقة وعدم تعريض المختطفين للخطر من خلال نسف الصفقة.

ابتداءً من المساء، ستنطلق حملة بعنوان "وليكن نور" كل ليلة في تمام الساعة 8:55 مساءً، بناءً على طلب أهالي المختطفين، حيث سيتم إشعال الأنوار تضامناً مع المختطفين الجنود ولضمان عودة جميع المختطفين الأحياء والأموات إلى ديارهم.