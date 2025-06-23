خطة بن غفير لليوم التالي للحملة العسكرية في إيران التي تستهدف السلطة الفلسطينية

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تداخلت الحرب في غزة يومها 627 مع المعركة صعبة ضد طهران، لكن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير يتطلع بالفعل إلى المستقبل ويضع خططًا لـ"اليوم التالي لإيران" – جاء هذا ما نشره المراسل السياسي لقناة i24NEWS العبرية نداف إليملخ مساء اليوم (الاثنين).

وتتضمن الخطة لتشديد السياسة في إطار الأمن القومي مهاجمة العناصر المسلحة من الجو باستخدام المسيرات في الضفة الغربية، وقانون عقوبة الإعدام لما يصفهم بالإرهابيين، وعقوبات على السلطة الفلسطينية إلى درجة وقف عملها وشلها، وإغلاق محكم وتصفية الفصائل، واستخدام أساليب مماثلة لتلك المطبقة على النظام الإيراني..

صرح الوزير بن غفير: "نحن الآن في زخم لن يعود، وبينما رأس إيران في محنة وتلقى ضربة قاضية، فهذه فرصة لتوجيه ضربة لأعدائنا في الضفة الغربية أيضًا. لا فرق، فكلاهما يحمل أجندة إسلامية تسعى إلى تدمير الشعب اليهودي".