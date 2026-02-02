نتنياهو في محادثات: "سموتريتش يهدد بإسقاط الحكومة" | نشر أول

تحدّث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) مع أعضاء كنيست من حزب الليكود الذين يعارضون إصلاح الحليب ووجّههم للتصويت لصالح تحويل الإصلاح إلى لجنة النائب أوهاد طال من الصهيونية الدينية. وخلال المحادثات، حذّر نتنياهو أعضاء الكنيست قائلاً: "سموتريتش يهدد بإسقاط الحكومة إذا لم يتقدم الإصلاح، هذا ليس الوقت المناسب للذهاب إلى انتخابات".

على إثر النشر، هاجم ميلبيتسكي سموتريتش في الهيئة العامة: "إصلاح الحليب الذي يقوده سموتريتش هو إصلاح سيئ. لا يمكن أن يكون هناك إنسان عديم المسؤولية إلى هذا الحد، الذي في كل مرة لا يعجبه شيء يهدد بتفكيك الائتلاف، ويوافقون على السير معه هكذا مرارًا وتكرارًا."

كما هاجم وزير الزراعة آفي ديختر وزير المالية: "إصلاحات الحليب لن تمر."

في هذه الأثناء، أعلن اتحاد منتجي الحليب أنه ابتداءً من الغد، وفي خطوة غير مسبوقة، سيتوقف المزارعون عن تزويد الحليب إلى المصانع احتجاجاً على إصلاح الحليب الذي يدفع به وزير المالية سموتريتش.

هذه الخطوة تأتي بعد أن توجه مئات من مربي الأبقار إلى منظمة منتجي الحليب بطلب اتخاذ خطوات احتجاجية أكثر تطرفاً، وذلك في أعقاب "الاستهانة المتواصلة من قبل وزارة المالية ونظراً للخطر الفوري بإغلاق مئات المزارع في أنحاء البلاد".

قال مسؤولون في وزارة المالية رداً على الخطوة الحادة: "التهديد الذي أطلقه ممثلو قطاع الحليب بوقف إنتاج الحليب في إسرائيل يشكل إشارة تحذير خطيرة للجمهور. هذا التهديد يثبت مدى خطورة الوضع القائم، حيث إن أمن الغذاء لمواطني إسرائيل يعتمد فعلياً على الاحتكارات وسوق مخطط، وهو وضع يترك مواطني الدولة كرهائن حقيقيين".

"هذا التصرف ليس سوى دليل إضافي على أن الإصلاح الذي تروج له وزارة المالية في قطاع الحليب، والذي يهدف إلى فتح السوق للمنافسة الحرة، تحسين كفاءة القطاع وخفض غلاء المعيشة، هو أمر ضروري وحيوي للاقتصاد الإسرائيلي ولأمن الغذاء لمواطني الدولة"، أضافوا في وزارة المالية.