أصدر وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، وجّه اليوم (الخميس) تعليماته الى جميع الجهات المعنية في الوزارة للاستعداد لإقامة حفل جائزة إسرائيل كالمعتاد ضمن فعاليات عيد الاستقلال القريب، بما في ذلك الاستعداد لاحتمال وصول رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إلى إسرائيل ومشاركته في الحفل.

ومع ذلك، وبالنظر إلى التطورات الإقليمية وإمكانية فشل المفاوضات مع إيران وتداعيات الأمر الأمنية، وجّه كيش بالاستعداد أيضًا لسيناريو لا يمكن فيه إقامة الحفل بصيغته المخططة. وفي هذا السياق، أمر كيش بالمضي قدمًا في تصوير مسبق للحفل كخيار بديل احتياطي، وذلك بهدف ضمان إقامة الحفل وبثه للجمهور حتى في حالة تغير الظروف.

كما هو معلوم، في شهر ديسمبر الماضي قررت لجنة جائزة إسرائيل منح الجائزة هذا العام للرئيس ترامب، في فئة "مساهمة فريدة للشعب اليهودي". وقالت وزارة التربية والتعليم: "هذه قرار تاريخي يعبر عن اعتراف بمساهمة استثنائية وتأثير دائم على الشعب اليهودي في البلاد والعالم، لشخص ليس مواطناً إسرائيلياً".

الرئيس ترامب رد على المبادرة وقال إنه سينظر بإيجابية في إمكانية الحضور للمراسم التي ستقام في مساء يوم الاستقلال الـ78، في 22.4.26. مع ذلك، يجب الإشارة إلى أن الحديث يدور عن جائزة جديدة تماماً، لم تكن موجودة حتى الآن ضمن مراسم الاحتفال في إسرائيل.

وزير التربية والتعليم، يؤاف كيش: "جائزة إسرائيل هي رمز وطني مركزي وذروة أحداث يوم الاستقلال لدولة إسرائيل. لن نسمح للوضع الأمني أن يؤثر على إقامة الحفل، ولذلك وجهت جميع الجهات للاستعداد لأي سيناريو محتمل، بما في ذلك إمكانية حضور رئيس الولايات المتحدة. أنا واثق تمامًا أن الحفل هذا العام أيضًا سيكون مؤثرًا ومحترمًا، وسيعبر بشكل لائق عن التقدير الوطني للحاصلين على جائزة إسرائيل، الذين يجسدون في عملهم قوة وثبات دولة إسرائيل".