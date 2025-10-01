نتنياهو يؤكد أن الوزير ديرمر سيغادر الحكومة قريبا

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء في جلسة الحكومة أنّ الوزير للشؤون الاستراتيجية في إسرائيل والمسؤول عن المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين، رون ديرمر، سيترك منصبه قريبًا. وأشاد نتنياهو بمساهمة ديرمر خلال السنوات الثلاث الماضية، وأشار إلى أنه سيستمر في شغل المنصب مؤقتًا "حتى إنهاء القضايا العالقة".

وعلاوة على ذلك، تبيّن أنه في إطار الجلسة، طلب نتنياهو دفع قانون التعيينات الذي سيسمح بتعيين كبار المسؤولين دون تدخل اللجان والموظفين الذين قد يعرقلون القرارات، وبذلك تسريع عملية التعيينات في الحكومة الإسرائيلية.

على الرغم من أن النقاش تركز على تعيين الجنرال دافيد زيني رئيسًا لجهاز الشاباك، فقد ناقش الوزراء أيضًا الاتفاق السياسي الذي لا يزال قيد العمل. رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، هاجم الاتفاق، لكن نتنياهو طلب من الوزراء عدم الخوض في التفاصيل أمام الجمهور، وأكد أن الحديث يدور عن اتفاق جيد جدًا وسيقوم بتفصيله لاحقًا.