حزب شاس المتدين ينسحب من الحكومة الإسرائيلية

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التداعيات: أعلن مجلس علماء التوراة في حزب شاس اليوم (الأربعاء) انسحابه من الحكومة، بسبب أزمة قانون التجنيد، وبعد عدم تقديم مشروع قانون بصيغة مقبولة لديهم. وكما ذُكر، ينضم شاس إلى حزب "يهدوت هتوراة " التي أعلنت هذه الخطوة أيضًا.

شرح الوزير لشؤون الأديان، ميخائيل ملكيائيلي، قرار مجلس حكماء التوراة وأكد: "لن نذهب مع المعارضة". وأضاف أنهم يحثون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "على التوجه لصفقة تؤدي إلى الإفراج عن المختطفين". في الواقع، سيترك أعضاء الحزب مناصبهم في الحكومة، لكن على عكس أعضاء يهدوت هتوراة - لا يتوقع أن يستقيلوا من مناصبهم في الكنيست، مثل رؤساء اللجان. وهكذا، فهم في الواقع لا يتجهون نحو خطوة حل الكنيست.

وجاء في بيان المجلس، من بين أمور أخرى: "نُوجّه ممثلي حركة شاس للاستقالة فورًا من جميع مناصبهم في الحكومة. وللأسف الشديد، في الوضع الحالي لا يمكن الجلوس في الحكومة أو أن نكون شركاء فيها، بينما أبناء التوراة معرضون للإهانة. ومع ذلك، من الواضح أنه لا مكان لأي تعاون مع أحزاب اليسار والمعارضة لجعل مرشحهم رئيسًا للحكومة، حتى ولو بشكل مؤقت، فهم أيضًا من قادوا التحريض الشرس ضد أبناء التوراة، ولا يجوز أن يُكافأ المذنب."

كما تتذكرون، في خضمّ الخلاف العميق الذي نشأ بين يولي إدلشتاين وممثلي كتل الحريديم، برز بندان رئيسيان في مشروع القانون أثارا غضب الحريديم: الأول، مطالبة إدلشتاين بإدراج آلية مراقبة تُلزم خريجي المعاهد الدينية بتوقيع بطاقة دخول وخروج باستخدام بصمة الإصبع، وذلك لمراقبة الحضور الفعلي للدراسة؛ والثاني، تحديد أن الإعفاء من الخدمة لن يُمنح إلا بعد التجنيد الرسمي في الجيش الإسرائيلي، بحيث يُسجّل المتغيبون في قاعدة البيانات العسكرية حتى قبل الاعتراف بأهليتهم.

لم يقبل الحريديم، الذين وافقوا في البداية على تسوية في أعقاب الهجوم الإيراني، بهذين البندين - وانهارت المحادثات التي قادها رئيس الوزراء نتنياهو، عندما أعلن حزب "يهدوت هتوراة" انسحابه من الائتلاف.