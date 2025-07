انشقاق جديد في حزب بيني غانتس "أزرق أبيض"

أعلنت عضو الكنيست أوريت فركاش هكوهين اليوم (الخميس) لبيني غانتس، رئيس حزب أزرق أبيض، نيتها الانسحاب من الحزب. ومن المتوقع أن تنضم إلى حزب غادي آيزنكوت المستقبلي. وصرح ممثلها بأنها "ستعمل بالتنسيق"، وأن غانتس شكرها على الشراكة وتمنى لها النجاح.

أعلنت فركاش هكوهين أنها لن تستقيل من الكنيست، رغم مغادرتها الحزب. وذلك لمنع دخول عضو كنيست آخر من حزب جدعون ساعر - الذي خاض الانتخابات مع حزب أزرق أبيض ضمن قائمة "معسكر الدولة" - إلى الكنيست، مما يعزز الائتلاف بمقعد جديد.

في وقت سابق من هذا الشهر، ومع رحيل آيزنكوت وماتان كهانا من الحزب، صرّحت فركاش هكوهين على حسابها على شبكة إكس نتورك بأنها لن تترك الحزب. "ما زلتُ في معسكر الدولة، بقيادة بيني غانتس، وأؤمن بمسارنا. من المهم أن أشير إلى أنني شعرتُ بحزن شديد لرحيل صديقيّ غادي آيزنكوت وماتان كهانا، اللذين أُقدّرهما وأحترمهما كثيرًا، وآمل أن تلتقي دروبنا في المستقبل."

