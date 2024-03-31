نتنياهو :"وافقنا على المخططات العسكرية لعملية في رفح"

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في كلمه له إنه تم المصادقة على الخطط العملياتية العسكرية لعملية برية في رفح، مؤكدا "أنه لا يمكن تحقيق النصر بدون الدخول إلى المدينة" ووفقا له فإن "التأخير بالعملية ليس بسبب شهر رمضان أو بسبب ضغوطات أمريكية". كما أنه تطرق الى الادعاءات ضده بخصوص دفع صفقة مختطفين وقال :"من يقول إنني لا أقوم بكل شيء لإعادة المختطفين- يكذب".

وقال رئيس الحكومة إن "معاناة ووجع عائلات المختطفين تفطر قلبي وقلوبنا جميعا, في الوقت الذي أبدت فيه إسرائيل مزيد من المرونة بمواقفها- حماس شددت في مواقفها. أنا معني لنجاح المفاوضات، يجب علينا إدارة مفاوضات عقلانية ولا يجب أن نستجيب لكل طلب غير معقول لحماس".

بخصوص قانون التجنيد قال إن "الحريديم قطعوا شوطا طويلا، أمور لم نتوقع أن يوافقوا عليها ولم نفكر أن يذهبوا اليها". ووافق على ضرورة تعزيز المساواة ومحاولة التوصل إلى اتفاق.

وبخصوص السؤال عن صحته قال "تقريري الطبي مفتوح، كنت مريضا بالانفلونزا وفسروا انني كنت بالمركز الطبي ’معياني هيشوعا’. لا حدود للكذب. أجريت فحوصات، أشكر كل من يهتم لصحتي، أعدكم أنني سأعود الى العمل قريبا جدا" وبخصوص الدعوات لإجراء انتخابات قال :"الدعوات لإجراء انتخابات ستشل إسرائيل لمدة ستة أشهر، في تقديري حتى ثمانية أشهر، وهذا سيضر بالجهود للإفراج عن المختطفين".