خاص: هذه هي التسوية التي عرضها وزير القضاء لتعيين رئيس للمحكمة العليا الإسرائيلية

نشر أول: اقترح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين تسوية بشأن الخلاف حول تعيين رئيس للمحكمة العليا. في الواقع، يقترح ليفين :"تجميد المذكرات بحقي لمدة أسبوعين، وأتعهد بالتوصل إلى اتفاق مع القاضي عاميت (رئيس لجنة التعيينات)، أتعهد بأن ندخل الغرفة وألا نخرج منها حتى يتصاعد منها دخان أبيض".

ورفض قضاة المحكمة العليا الثلاثة، وعلى رأسهم القاضي يتسحاق عميت، وأعضاء اللجنة رفضا قاطعا. وأضاف "لن يكون هناك اتفاق بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا. نحن مستعدون للاتفاقات والتسويات، لكن عضو اللجنة لن يقوم باتفاق بشأن تعيينه. هذا لن يحدث". وقف القضاة هو أنه يجب أولاً تعيين عميت، ومن ثم يجتمع جميع الأطراف للاتفاق على بقية التعيينات.

واقترح ليفين أنه بدلاً من عميت الذي لديه تضارب في المصالح، ستدير القاضية سولبرغ المفاوضات من أجل التوصل إلى "صفقة شاملة". وعلمت i24NEWS أن هذا الخيار مستبعد.