التحقيق مع نائب في الكنيست "بعد الاشتباه بتسريبه بروتوكولات سرية"

تم صباح اليوم (الاثنين) استجواب عضو الكنيست جلعاد كاريب في لاهاف 433، بشبهة تسريب بروتوكولات سرية للجنة الخارجية والأمن، والتي شارك فيها أيضًا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

ويأتي التحقيق بعد أيام من إدلاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بشهادته في لاهاف كجزء من قضية "قطر جيت"، لمدة ساعتين تقريبا. كما تم اعتقال موظفين من مكتبه، إيلي فيلدشتاين ويوناتان اوريخ. يوم الجمعة، أفرجت المحكمة المركزية في اللد عن فيلدشتاين وتم وضعه رهن الإقامة الجبرية. وفيما يتعلق بأوريخ، قضت المحكمة بتمديد اعتقاله حتى اليوم.