سموتريش يأمر بخصم 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لصالح تعويض 28 عائلة إسرائيلية

أمر وزير المالية بتسلئيل سموتريش، أمس (الاثنين)، مصلحة الضرائب بخصم مبلغ 130 مليون شيكل من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة في إسرائيل تضررت من الأعمال العدائية التي نفذها فلسطينيون، وفق النشر الثلاثاء في صحيفة يسرائيل هيوم.

وبحسب التقرير فإن سموتريتش أتاح بقراره إخراج عشرات الأحكام القانونية المجمدة إلى حيز التنفيذ على نحو يعتبر سابقة. وسيتم خلال الأيام القريبة تحويل المبالغ التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة. ومن المتوقع أن يستفيد من تلك الأموال عدد من المتعاونين الفلسطينيين الذين عملوا لصالح إسرائيل وتعرضوا للتعذيب على يد السلطة الفلسطينية.

وبالرغم من أن المحاكم في إسرائيل طالبت السلطة الفلسطينية بدفع التعويضات للعائلات الإسرائيلية المتضررة من "الإرهاب الفلسطيني" طيلة الأعوام العشرين الماضية إلى أن هذه الأحكام بقيت حبرا على ورق، فيما بقيت السلطة متشبثة بالرفض متعللة بوجود الاحتلال في الضفة الغربية.

وتقول وزارة المالية إن قرار سموتريتش يعبد الطريق أمام مصادرة مزيد من أموال السلطة الفلسطينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.