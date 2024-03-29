تقييم نقدي للاستعدادات الإسرائيلية قبل "طوفان الأقصى" في تحليل لصحيفة "هآرتس"

في تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، وجه المحلل العسكري عاموس هارئيل انتقادات حادة للاستعدادات الإسرائيلية قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي أطلقت عليه حركة "حماس" اسم "طوفان الأقصى". هارئيل انتقد "محدودية الخيال" و"الاستخفاف بالعدو" في صفوف الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات، مشيرًا إلى عدم توقع سيناريو هجوم مفاجئ واسع النطاق من قبل "حماس".

هارئيل أشار إلى أن هناك تقييمات خاطئة تجاه قدرات "حماس"، حيث كان يُنظر إليها على أنها مجرد ميليشيا ضعيفة محدودة القدرة على الضرر. ومع ذلك، أثبت هجوم "طوفان الأقصى" قدرة "حماس" على تنفيذ عمليات معقدة وكبيرة النطاق.

وفقًا لهارئيل، فإن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدًا لسيناريو حرب شاملة يشمل اختراقات عديدة للحدود واستخدام مكثف للقوة. وقد أجريت تمرينات تدريبية في الماضي تناولت هجمات محدودة فقط، مما أسفر عن غياب التحضير للسيناريو الذي وقع.

تم اختراق السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل في حوالي 60 نقطة، بدعم من إطلاق نحو 4000 صاروخ على المستوطنات الإسرائيلية. هارئيل وصف هذه الأحداث بأنها كانت "تسونامي" أصاب الجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكل غير متوقع.