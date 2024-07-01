مسوؤل أمني إسرائيلي سابق في مقابلة مع i24NEWS: "حرب إقليمية ستندلع ولسنا مستعدين لها"

أجرى الجنرال احتياط اسحق باريك، مفوض قبول الجنود السابق، مقابلة صباح اليوم (الاثنين) في برنامج "الطبعة الصباحية" مع دانييل روث أفنيري، وتناول أحداث الفترة الأخيرة على الجبهة الأمنية - والجبهة السياسية.

وحذر في بداية كلامه من أنه "ستكون هناك حرب إقليمية لسنا مستعدين لها، نحن نستعد للكارثة القادمة". وتابع مهاجما بشدة: “خرج وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي عن المسار. إنهم لا يعرفون ما يحدث أمامهم".