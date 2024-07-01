مسوؤل أمني إسرائيلي سابق في مقابلة مع i24NEWS: "حرب إقليمية ستندلع ولسنا مستعدين لها"
أجري لقاء مع مفوض قبول الجنود السابق في برنامج دانييل روث أفنيري • "جالانت وهليفي خرجا عن المسار الصحيح، ونحن نتجه نحو الكارثة التالية"
i24NEWS
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أجرى الجنرال احتياط اسحق باريك، مفوض قبول الجنود السابق، مقابلة صباح اليوم (الاثنين) في برنامج "الطبعة الصباحية" مع دانييل روث أفنيري، وتناول أحداث الفترة الأخيرة على الجبهة الأمنية - والجبهة السياسية.
وحذر في بداية كلامه من أنه "ستكون هناك حرب إقليمية لسنا مستعدين لها، نحن نستعد للكارثة القادمة". وتابع مهاجما بشدة: “خرج وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي عن المسار. إنهم لا يعرفون ما يحدث أمامهم".
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