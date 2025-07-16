السفير الأمريكي هاكابي، بعد وصوله لمحاكمة نتنياهو: "ترامب كان مُحقًا"

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علق السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، على زيارته غير المسبوقة لمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وكتب على حسابه في شبكة X: "استنتاجي؟ الرئيس ترامب مُحقًا، مرة أخرى". قبل حوالي ثلاثة أسابيع، كتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "Truth Social" أن هذه "مطاردة ساحرات "، وأن الاتهام "ذو دوافع سياسية، ويشمل السيجار، ودمية باغز باني، واتهامات أخرى ظالمة".

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وألقى هاكابي بوقت سابق من اليوم، كلمةً حول محاكمة نتنياهو اليوم (الأربعاء) خلال مؤتمر "البوصلة المحلية" الذي نظمه مركز الحكم المحلي في تل أبيب. وقال: "القضية حساسة للغاية. لقد تحدث الرئيس عما اعتبرناه مطاردة ساحرات في الولايات المتحدة، ومن الصعب جدًا أداء الوظيفة التي انتخبك الشعب من أجلها وأنت غارق في مسائل قانونية تُشتت انتباهك عن عملك".

يُدرك الرئيس (ترامب) صعوبة الأمر، في خضمّ ولاية رئاسية متوترة كهذه، حين يقضي المرء كل هذا الوقت في قاعة المحكمة وأمام قضاة غير منصفين. أعتقد أن الرئيس لا يحاول الانحياز لأي طرف فيما يحدث في إسرائيل، لكنه يُدرك من خلال تجربته الشخصية صعوبة أداء المهمة التي انتخبه الشعب من أجلها. سأحضر محاكمة نتنياهو اليوم وأستمع إليها، وستكون مثيرة للاهتمام للغاية. وأضاف السفير أن "مشاركتي هناك هي بمثابة صداقة".