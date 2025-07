السفير الأمريكي هاكابي، بعد وصوله لمحاكمة نتنياهو: "ترامب كان مُحقًا"

علق السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، على زيارته غير المسبوقة لمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وكتب على حسابه في شبكة X: "استنتاجي؟ الرئيس ترامب مُحقًا، مرة أخرى". قبل حوالي ثلاثة أسابيع، كتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "Truth Social" أن هذه "مطاردة ساحرات "، وأن الاتهام "ذو دوافع سياسية، ويشمل السيجار، ودمية باغز باني، واتهامات أخرى ظالمة".

https://x.com/i/web/status/1945419164098625830