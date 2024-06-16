المحكمة العليا تجمد تحقيق مراقب الدولة بشأن الجيش الإسرائيلي والشاباك حتى جلسة الاستماع

قررت قاضية المحكمة العليا جيلا كنافي شتاينتس، اليوم (الأحد)، تجميد إجراءات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك في 7 أكتوبر، والتي تم الكشف عنها على موقع واي نت، حتى جلسة الاستماع للالتماس الشهر المقبل. وكتبت كنافي شتاينتس في قرارها أنها قبلت القرار بعد "إعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن".

وأوضحت القاضية: "في هذه المرحلة وحتى سماع الالتماس - في ضوء الواقع الأمني ​​المعقد، والنطاق المخطط للتدقيق، والذي سيتعامل، من بين أمور أخرى، مع نظام الدعم القتالي والقضايا العملياتية الأساسية، والتحضير المطلوب للرد عليه في الوقت الحالي - ومع إعطاء وزن كبير للآراء السرية لقوى الأمن التي قدمت للمراجعة، فإنني أأمر بتعليق إجراءات التدقيق في كل ما يتعلق بالجيش الإسرائيلي والشاباك."

وكان مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان، قد أعرب عن معارضته لتعليق التحقيق الذي يجريه بشأن أحداث 7 أكتوبر. وأكد إنغلمان في رده إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي، أن الملتمسين يسعون إلى السماح للحكومة بإسكات تدقيق الدولة، وأوضح أن هناك حاجة ملحة لإجراء التدقيق في هذه المرحلة على جميع المستويات - المدنية والسياسية والعسكرية.

وأشار إنغلمان إلى أن تدقيق مراقب الدولة سيكون قادراً على المساعدة في تحديد أوجه القصور بسرعة، وأكد أن منع التدقيق في هذه المرحلة أمر إشكالي نظراً لاحتمال وقوع حوادث أمنية إضافية في أي وقت. وشدد على أهمية استخلاص الدروس بسرعة وتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية في هذا الوقت الحساس.

من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي في مذكرة رفعها إلى المحكمة العليا إلى أن بدء التدقيق وفق الخطوط العريضة التي تظهر في رسالة المدقق سيضر بالقدرة القتالية ويؤدي إلى تشتيت انتباه القادة. وأوضح الجيش أن التدقيق في هذه المرحلة سيؤدي إلى عواقب سلبية على الأداء الوظيفي للجهات الأمنية.

وفي الشهر الماضي، قدم الجيش الإسرائيلي والشاباك، من خلال مكتب المدعي العام، إشعارًا إضافيًا إلى المحكمة العليا كجزء من الالتماسات المقدمة من حركة جودة الحكومة وOMC، التي طالبت بوقف عملية التدقيق التي بدأها مراقب الدولة في خضم الحرب. وأكد الجيش في إشعاره أن التدقيق الحالي قد يؤدي إلى تشتيت الانتباه عن العمليات القتالية الجارية.

يتوقع أن تنظر المحكمة في الالتماس الشهر المقبل، حيث ستناقش الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الأحداث وتحديد ما إذا كان ينبغي استمرار تدقيق مراقب الدولة.